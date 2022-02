Lufthansa muss weiter Zubringer für Condor fliegen

Die Lufthansa soll nach dem Willen des Bundeskartellamtes über den 10. Mai hinaus Zubringerflüge für den Konkurrenten Condor leisten.

In einer vorläufigen Prüfung ist die Wettbewerbsbehörde zu der Auffassung gekommen, dass allein die Lufthansa einen dauerhaften Zubringerdienst zu Fernflügen von den Flughäfen München, Frankfurt und Düsseldorf erbringen könne. Sie unterliege damit der Missbrauchsaufsicht und habe besondere Pflichten, stellte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Dienstag fest.

Condor selbst unterhält kein Zubringernetz. Es wären nach den bisherigen Ermittlungen auch keine geeigneten Slots an den zentralen Drehkreuzen wie Frankfurt zum Aufbau eines entsprechenden Netzes verfügbar, so das Bundeskartellamt.

Nur mittels "Special Prorate Agreements" könne Condor eine garantierte Beförderung vom Abflug- zum Zielflughafen mit durchgehend aufgegebenem Gepäck, der Aushändigung des Boardingpasses am ersten Abflughafen und vollständigem Reiseschutz im Falle von Verspätungen oder Flugausfällen anbieten, führt das Bundeskartellamt weiter aus. Lufthansa habe dadurch Mehreinnahmen zur Finanzierung ihres Kurzstreckennetzes.

Streit um Eurowings Discover

Der vom Staat gerettete Lufthansa-Konzern hatte den langjährigen Vertrag mit Condor zunächst gekündigt und diese Kündigung auf Druck der Behörden bis zum 10. Mai 2022 ausgesetzt. Der Konzern will mit der Marke "Eurowings Discover" selbst stärker in den Ferienflugmarkt einsteigen. Die Airline startete Ende Juli 2021 - mit großer Übereinstimmung im Langstreckenflugplan der Condor.

Würden die Vereinbarungen wegfallen, gäbe es für Condor laut Kartellamt "keine auch nur annähernd gleichwertige Transportmöglichkeit" für die eigenen Zubringerpassagiere. Die Passagiere, die bei Condor einen Lufthansa-Zubringerflug buchen, wohnen demnach im Schnitt mindestens 300 Kilometer vom Abflughafen für die Langstrecke entfernt. Für sie sind nach den Ermittlungen auch die Eisenbahn oder der Fernbus keine Alternative. Auf knapp 90 Umsteigeverbindungen zu touristischen Zielen könnte Lufthansa in der Folge "erhebliche Wettbewerbsvorteile, teilweise sogar eine Alleinstellung" erlangen.

Das Kartellamt will nun vor einer endgültigen Entscheidung des Hauptsacheverfahrens beide Seiten anhören. Das Verfahrensende erwarten Beobachter bereits in gut zwei Wochen. Wesentliche Veränderungen in der Einschätzung der Wettbewerbshüter werden nicht erwartet.

Ursprünglich hatten Lufthansa und ihre Konzerngesellschaften Austrian Airlines und Swiss das Special Prorate Agreement mit Condor mit Wirkung zum 1. Juni 2021 gekündigt. Am 6. Januar 2021 hat Condor dagegen beim Bundeskartellamt Beschwerde eingelegt. In einer Eilentscheidung verfügte das Kartellamt, dass Lufthansa die Zubringerflüge vorerst weiterführen muss. Das gilt nun weiterhin.