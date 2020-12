Lufthansa-Zentrale schließt bis Februar

Lufthansa hat wie angekündigt am heutigen Freitag (18. Dezember), dass Lufthansa Aviation Center am Frankfurter Flughafen geschlossen. Der Betrieb soll im Februar 2021 wieder hochgefahren werden. Nur einzelne Bereiche arbeiten weiter. Der überwiegende Teil der Mitarbeiter wird in Kurzarbeit geschickt.