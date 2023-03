Lufthansa: Kein Zeitdruck bei Teilverkauf der Technik-Tochter

Ein Lufthansa-Techniker arbeitet am Triebwerk einer Boeing 747-400 in der großen Jumbo-Halle bei der Lufthansa Technik AG in Hamburg.

Die Lufthansa sieht sich nach Worten von Vorstandschef Carsten Spohr bei den geplanten Verkäufen von Tochterunternehmen nicht unter Druck. "Wir machen es, wenn der Richtige kommt – wenn nicht, dann nicht", sagte Spohr am Freitag.

Das betreffe sowohl den möglichen Verkauf von 20 Prozent der Wartungstochter Lufthansa Technik als auch den des Zahlungsdienstleisters Airplus. Auch für das internationale Catering sucht die Lufthansa einen Käufer.

Bei Lufthansa Technik sei neben dem Teilverkauf auch ein Teilbörsengang noch immer eine Option, erklärte Finanzchef Remco Steenbergen. Ein Verkauf wäre in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu erwarten, wenn eine Einigung gelinge. Sollte es doch ein Teilbörsengang werden, würde es bis 2024 dauern.

Lufthansa Technik gehörte mit einem Betriebsergebnis im vergangenen Jahr von mehr als einer halben Milliarde Euro zu den Hauptgewinnquellen des Konzerns. Die Nachfrage nach Technikdiensten steige weiter. "Wir erwarten, dass sich die guten Ergebnisse fortsetzen lassen."

Die Lufthansa will außerdem mit einem Einstieg bei der italienischen Ita Airways ihren Marktanteil in Italien ausbauen. Die Anfang des Jahres begonnenen Verhandlungen liefen sehr gut, erklärte Spohr. Das Projekt habe Priorität, doch auch die portugiesische Staatsairline Tap, die vor der Privatisierung steht, hat Spohr im Auge. "Ita und Tap sind die beiden interessantesten Kandidaten", sagte er. Wenn irgendwo in Europa eine Konsolidierung anstehe, sei die Lufthansa interessiert, mit am Tisch zu sitzen.