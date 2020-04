Lufthansa streitet ab, Wien als Drehkreuz aufgeben zu wollen

Die Lufthansa Group hat einen Bericht in der "Neuen Zürcher Zeitung" zurückgewiesen, dass der Konzern plane, den Flughafen Wien als Hub aufzugeben. "Es gibt überhaupt keine Planung für eine Änderung in der Drehkreuz-Logik für die Zeit nach der Corona-Krise", sagte Lufthansa-Sprecher Andreas Bartels zur APA. "Was Sie da lesen, ist reine Spekulation," so Bartels.