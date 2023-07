Wie Lufthansa auf verzögerte Flugzeugauslieferungen reagiert

Lufthansa will stark wachsen. Doch Lieferverzögerungen bei Flugzeugen und andere Unwägbarkeiten bedrohen die Pläne. Mit einer opportunistischen Flottenplanung, Wet-Leasing und einer neuen Zubringer-Airline will Lufthansa-Chef Jens Ritter auf alles vorbereitet sein.

Die Lufthansa sieht sich nach den finanziellen und operativen Herausforderungen der vergangenen Jahre gut aufgestellt. Dennoch bereitet sich die Airline auf Unwägbarkeiten in der Zukunft vor, wie Lufthansa-Chef Jens Ritter jetzt gegenüber CH-Aviation sagte.

"Die Aussichten sind gut und die Nachfrage ist gut. Wir sind ziemlich sicher, dass es ein sehr gutes Jahr für uns wird", sagte er. Lufthansa habe mittlerweile wieder die Fähigkeit, die benötigten Kapazitäten flexibel bereitzustellen, aber es liege an der Infrastruktur, dass dies noch nicht wieder abgerufen werden könne.

Die deutsche Fluggesellschaft fliegt aktuell 230 Destinationen in 78 Ländern an. Über das Jahr gerechnet stehen aber lediglich 86 Prozent der Kapazitäten zur Verfügung, die die Lufthansa vor Corona im Flugplan hatte.

"Aus Sicht der Lufthansa könnten wir fast 100 Prozent (der Kapazität vor der Pandemie) fliegen, wir haben genug Personal, um mit 100 Prozent zu operieren, aber die Infrastruktur ist nicht da", sagte Ritter und kündigte an, das Angebot im kommenden Jahr wieder leicht über die Vor-Corona-Kapazitäten zu steigern.

"In den nächsten zwölf Monaten werden wir 60 neue Langstreckenflugzeuge und 28 Kurzstreckenflugzeuge einflotten", sagte Ritter. "Das ist eine große Kapazitätserweiterung und für uns ziemlich außergewöhnlich." Die Fluggesellschaft war bei der Anschaffung neuer Flugzeuge zuletzt durchaus opportunistisch vorgegangen und hatte den Markt kontinuierlich nach Optionen sondiert.

Das soll auch so weitergehen, sagte Ritter und kündigte an, weitere Flugzeuge zu kaufen: "Sobald es Sinn macht, werden wir ein Geschäft abschließen." Lufthansa werde in Zukunft sowohl gekaufte als auch geleaste Flugzeuge in ihre Flotte aufnehmen. "Es kommt auf das Flugzeug und die Bedingungen an", sagt Ritter.