Lufthansa-Urteil: Entschädigung für in Business Class umgesetzte First-Class-Passagiere

Knapp Tausend Euro für Flüge nach Mallorca? In der First Class gleicht das fast einem Schnäppchen. Doch was, wenn man dann in die Business Class umgesetzt wird? Zu diesem Luxusproblem entschied nun das Amtsgericht Frankfurt.