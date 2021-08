Lufthansa unterstützt bei Afghanistan-Luftbrücke

Deutschland, die USA und andere westliche Staaten arbeiten mit Hochdruck daran, ihre Staatsbürger und afghanische Mitarbeiter aus Afghanistan auszufliegen. Die deutsche Luftwaffe entsandte mehrere Transportflugzeuge nach Afghanistan, die eine Luftbrücke zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent errichten sollen. In Taschkent sollten dann zivile Chartermaschinen die Ausgeflogenen abholen und nach Deutschland bringen.

Nach den ersten Evakuierungen aus Kabul übernimmt nun auch die Lufthansa den weiteren Transport von Flüchtigen aus Afghanistan nach Deutschland.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch werde eine erste Maschine aus dem usbekischen Taschkent in Frankfurt erwartet, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Beim ersten Sonderflug aus Taschkent kommt ein Airbus A340-300 Langstreckenflugzeug zum Einsatz. Das zentralasiatische Land fliegt derzeit keine Airline der Lufthansa Group regulär an. Kurzfristig wurden Verkehrsrechte beantragt, die Crew-Einsatzplanung vorgenommen und das Flugzeug für den Einsatz freigestellt, teilte der Konzern mit.

Auch Sonderflüge nach Doha

Lufthansa werde in Absprache mit der Bundesregierung auch Evakuierungsflüge aus Doha in Katar anbieten. Für die nächsten Tage sei eine noch unbekannte Zahl von Flügen geplant.

In Afghanistan hatten die radikalislamischen Taliban am Sonntag die Hauptstadt Kabul erobert und die Macht übernommen. Die afghanische Regierung räumte ihre Niederlage ein, Präsident Aschraf Ghani floh ins Ausland. Schon seit Beginn der Taliban-Offensive hatten afghanische Einheiten immer wieder versucht, in zentralasiatische Nachbarstaaten zu fliehen.