Lufthansa nimmt umstrittene innerbayerische Route nicht mehr auf

Eine CRJ900 am Flughafen München.

150 Kilometer Luftlinie in rund 40 Minuten Flugzeit: Lufthansa nimmt die kürzeste Flugverbindung in Deutschland zwischen den bayerischen Metropolen München und Nürnberg nach Corona nicht mehr auf. Das bestätigte der Kranich auf Anfrage von airliners.de.

Lufthansa biete Kunden, die von Nürnberg aus zu einem Weiterfug ab dem Flughafen München reisen möchten, stattdessen eine "Lufthansa Express Bus"-Verbindung an, so eine Sprecherin. Lufthansa sei bestrebt, Verkehrsmittel bestmöglich zu kombinieren und das intermodale Angebot konsequent auszubauen. Im Fall von München stehe die fehlende ICE-Anbindung des Flughafens der Intermodalität zwischen Schiene und Flug im Weg.

Dennoch setzt der Lufthansa-Konzern in Nürnberg auch weiterhin auf Flüge. "Nürnberg ist aktuell über das Drehkreuz Frankfurt direkt und komfortabel an das globale Strecken-Netz der Lufthansa Group angebunden", führt die Sprecherin aus. Zudem würden im Sommer auch wieder die Konzern-Hubs in Zürich und Wien von Nürnberg aus angeflogen.

Strecke ausschließlich Zubringer-Flüge

Vor der Pandemie hatte Lufthansa bis zu vier tägliche Umläufe zwischen Nürnberg und München im Angebot. Genutzt wurde die Verbindung nahezu ausschließlich von Transitpassagieren, die in München auf internationale Flüge umstiegen, wie auch eine Analyse von airliners.de aus dem Jahr 2019 ergeben hatte.

So hatten im gesamten November 2018 gerade einmal 155 Personen München als finales Ziel, also rund fünf Personen pro Tag. Darunter dürften sogar noch einige Umsteiger gewesen sein, die auf eigenes Risiko in München einen Anschlussflug gebucht hatten.Der Umsteigeverkehr hingegen lag im November 2018 bei rund 5300 Fluggästen

Lufthansa stand für die innerbayerische Verbindung immer wieder stark in der Kritik. Die bayerische Grünen-Landesvorsitzende Eike Hallitzk beispielsweise bezeichnete die Flugstrecke als "ökologische und ökonomische Absurdität". Diese sollte besser heute als morgen eingestellt werden.