Lufthansa übernimmt erste fünf Boeing 787 mit Hainan-Airlines-Bestuhlung

Ende August soll Lufthansa ihre erste Boeing 787-9 erhalten. Insgesamt hat die Airline 32 Stück bestellt. Die ersten fünf Flugzeuge, die an Lufthansa ausgeliefert werden, haben jedoch alle eine Besonderheit gemein: Die verbauten Sitze sind nicht die für Lufthansa eigentlich vorgesehene Bestuhlung.

Wie "Frankfurtflyer" berichtet, waren die ersten fünf Lufthansa-787 eigentlich für die Airlines der HNA Group Hainan Airlines und Suparna Airlines vorgesehen. Da HNA jedoch mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, konnte der chinesische Konzern die Maschinen nicht übernehmen. Ein Deal zwischen Boeing und der indischen Vistara über vier der fünf Maschinen scheiterte ebenfalls, sodass Lufthansa schließlich einsprang.

Die Sitze der Fünf-Sterne-Airline Hainan waren jedoch bereits in die Flugzeuge eingebaut. Die Bestuhlung ist dabei für Hainan und Suparna die Gleiche. Lufthansa will sie nun übernehmen und zunächst lediglich die Sitzbezüge und Teile der Wandverkleidung austauschen, wie die Vielflieger-Webseite berichtet.

Somit wird die Einführung der Boeing 787 bei Lufthansa nicht zugleich der Startschuss für die bereits lang angekündigte neue Business-Class der Kranich-Airline sein. Sie soll nun ab 2023 im Airbus A350 erstmals eingebaut werden. Ursprünglich war das neue Bordprodukt für die Erstauslieferung der Boeing 777-X angekündigt, was sich aber weiterhin verzögert.

Reverse-Herringbone-Anordnung

Stattdessen wird die Business-Class in den ersten fünf Lufthansa-787 nun wie bei Hainan Airlines aus 26 Sitzen in einer 1-2-1-Konfiguration in sogenannter Reverse-Herringbone-Anordnung bestehen – jeder Sitz liegt am Gang und ist für mehr Privatsphäre verschalt und mit Trennwänden ausgestattet. Das ist ein Upgrade gegenüber der aktuellen Lufthansa-Business-Class, die über keine Trennwände oder abschirmende Verschalungen verfügt.

Die Premium-Economy-Class in einer Boeing 787 von Hainan Airlines. © Hainan Airlines

Die Premium-Economy-Class von Hainan besteht aus 21 Sitzen in 2-3-2-Konfiguration und hat eine eigene, abgetrennte Kabine – ein weiterer Unterschied zur Lufthansa. In der Economy-Class finden 247 Passagiere Platz, dort sind die Sitze in 3-3-3-Konfiguration angeordnet. Alle Sitze aller Klassen haben Strom- und USB-Anschlüsse sowie ein persönliches Inflight-Entertainment.

Dass Lufthansa neue Flugzeuge mit der Innenausstattung einer anderen Airline übernimmt, ist im Zuge der Corona-Wirren kein Novum. Der ersten vier kurzfristig hinzugeleasten Airbus A350 wurden Im Frühjahr mit der Innenausstattung von Philippine Airlines übernommen.