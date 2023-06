Lufthansa-Übernahme: Wizz Air fordert Ita-Slots in Mailand-Linate

Wizz Air bereitet sich auf den Wettlauf um Start- und Landerechte am Flughafen Mailand-Linate vor. Der Billigflieger möchte Dutzende Slot-Paare erhalten und macht im Gegenzug Versprechungen. Auch Easyjet zeigt Interesse an Slots in Linate.

Im Zuge der Beteiligung von Lufthansa an Ita Airways wird erwartet, dass die Airlines Slots in Italien abgeben müssen. Wizz Air bereitet sich nun auf den Wettlauf um Start- und Landerechte am Flughafen Mailand-Linate vor.

Der ungarische Billigflieger hätte gerne etliche Slot-Paare in Linate. Das berichtet die italienische Zeitung "Corriere". Das wäre etwa ein Fünftel aller Start- und Landerechte am stadtnahen Flughafen Forlanini, so die Zeitung.

Laut Robert Carey, Präsident von Wizz Air, würde das Engagement der Billigairline in Linate zu rund 50 Prozent günstigeren Durchschnittspreisen führen.

"Was die Slot-Paare am Stadtflughafen Mailand betrifft, liegt die Entscheidung nun bei Brüssel", sagt Carey der Zeitung. Ita und Lufthansa würden dort auf rund 70 Prozent der Slots sitzen. Das sei schon jetzt zu viel.

Dem Bericht zufolge kündigt der Billigflieger an, im Gegenzug rund zehn Airbus A321 Neo am Flughafen operieren zu wollen. Die Flugzeuge müssten nicht unbedingt alle am Flughafen stationiert sein, hieß es. "Allerdings bräuchten wir 25-30 Slots für Abflüge sowie weitere 25-30 für Ankünfte".

Wizz Air ist die drittgrößte Airline in Italien. In Linate hat die Fluggesellschaften aktuell aber erst einen kleinen Fuß in der Tür: Gerade einmal vier Prozent der Sitzplatzkapazität wird von dem Billigflieger angeboten. Ita kommt laut OAG/CH-Aviation derzeit auf 62 Prozent.

Zweitgrößter Anbieter am Platz ist Easyjet mit sieben Prozent des Angebots. Auch Easyjet-Chef Johan Lundgren hatte kürzlich bereits angekündigt, Slots in Linate übernehmen zu wollen.