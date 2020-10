Lufthansa-Tochter Swiss will 1000 Stellen abbauen

Swiss will coronabedingt rund 1000 Stellen abbauen. Laut einem Bericht der "Schweiz am Wochenende" setzt die Lufthansa-Tochter dabei primär auf freiwillige Maßnahmen, so der scheidende Swiss-Chef Klühr gegenüber der Zeitung. Swiss beschäftigt rund 9500 Mitarbeiter.