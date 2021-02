Lufthansa-Tochter stampft Multibanking-App ein

Die Lufthansa-Tochter "Miles & More" wird ihre Multibanking-App "Finance Plus" zum 1. März einstellen, berichtet "Finanz Szene". Die App sollte als Aggregator für verschiedene Bankverbindungen dienen. "Miles & More" hatte die App im Juni 2019 gelauncht.