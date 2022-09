Der Flughafen Orlando expandiert. Das neue Terminal C bietet an 15 Flugsteigen Platz für bis zu 20 Flugzeuge, wie der Flughafen mitteilt. Abgefertigt werden hier ab sofort unter anderem die Flüge von Lufthansa, British Airways und Emirates. Unter dem Motto "C the Future of Travel" kommen verschiedene neue Technologien zum Einsatz.