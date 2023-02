Kurzmeldung Lufthansa Technik eröffnet Triebwerks-Trainingszentrum in Hamburg

Lufthansa Technik eröffnet in Hamburg ein Qualifizierungszentrum für CFM56- und Leap-Triebwerke. Die 7,5 Millionen Euro teure Einrichtung abseits des Flughafens in Hamburg-Rahlstedt kommt auf eine Gesamtfläche von 3000 Quadratmetern. Bis 2027 sollen hier 1000 neue Beschäftigte ausgebildet werden, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt.