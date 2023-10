Lufthansa Technik Malta (LTM) soll zum europäischen Kompetenzzentrum für die Überholung von Großraumflugzeugen werden. Wie Lufthansa Technik mitteilte, sollen auf Malta zukünftig auch Flugzeuge vom Typ Boeing 787 gewartet werden. LTM investiert mehrere Millionen Euro in die Ausbildung technischer Experten sowie in Werkzeuge und Materialien. Im Frühjahr 2024 soll bereits die erste Boeing 787 in den Hangars von LTM eintreffen.