Lufthansa Technik verkauft Tochter nach Belgien

Lufthansa Technik verkauft ihre internationale Line Maintenance-Tochter an die belgische Sabena Aersospace. Betroffen sind rund 150 Beschäftigte. Der Betriebsübergang ist für das erste Quartal 2022 geplant.

Lufthansa Technik trennt sich von Technik Maintenance International. Die Tochter wird an Sabena Aerospace verkauft. Das bestätigte ein Lufthansa-Technik-Sprecher gegenüber airliners.de. Ein entsprechender Vertrag wurde in der letzten Woche unterzeichnet, so ein Sprecher von Lufthansa Technik. LTMI führt Line Maintenance-Aufgaben für Kunden außerhalb Deutschlands durch.

Betroffen sind die Wartungsaktivitäten an den Standorten Frankfurt, Amsterdam, Palma, Tel Aviv, Johannesburg, Kapstadt und Kigali. Die operativen Tätigkeiten an Stationen Cluj, Bukarest und London-Gatwick wurden bereits in 2020 beendet, da die jeweiligen Hauptkunden vor Ort die zum damaligen Zeitpunkt auslaufenden Verträge nicht verlängert hätten, so der Sprecher weiter.

Rund 150 Beschäftigte sind vom Verkauf der LTMI betroffen. "Der Betriebsübergang ist für das Ende des ersten Quartals 2022 geplant", so der Sprecher. Die Übernahme der Lufthansa Technik-Töchter steht im Einklang mit unserer Strategie und mit den Aktivitäten von Sabena Aersospace, so Stephane Burton, Vorsitzender der Geschäftsführung in einer Pressemitteilung. Sabena Aersospace wächst auf rund 1500 Mitarbeitende.

Lufthansa Technik trennt sich jedoch nicht nur von der Line-Maintenance-Sparte für das Ausland, sondern hatte bereits Anfang des Jahres bekannt gegeben, zahlreiche Standorte in Deutschland zu schließen. Insgesamt werden 800 von insgesamt 1400 Arbeitsplätzen in der Line Maintenance abgebaut. Lufthansa Technik setzt darauf, dass viele Mitarbeiter ein Abfindungsprogramm annehmen. Das Programm wird als vergleichsweise attraktiv eingestuft.

Sieben Stationen werden geschlossen

Geschlossen werden zum 31. Dezember die Stationen an den dezentralen Flughäfen Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Hannover und Leipzig. Auch die Line Maintenance am Lufthansa-Hub in Frankfurt (Nord) ist von der Schließung betroffen.

Nach intensiver Prüfung und unter größter Anstrengung durch umfassende Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen sei der Weiterbetrieb der Stationen in Köln und Stuttgart möglich, so der Sprecher weiter. Planung und Umsetzung der hier notwendigen Maßnahmen liefen derzeit noch.