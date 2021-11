Lufthansa Technik will Line-Maintenance-Tochter verkaufen

Lufthansa Technik sorgt mit ihrer Neuaufstellung für viel Unruhe. Damit wird es auch in den kommenden Monaten nicht vorbei sein. Nach Informationen von airliners.de will sich Lufthansa Technik von der eigenen Tochter "Lufthansa Technik Maintenance International (LTMI)" trennen. LTMI führt Line Maintenance-Aufgaben für Kunden außerhalb Deutschlands durch.

Ein Sprecher teilte auf airliners.de-Anfrage mit, dass die wirtschaftliche Situation bei der Lufthansa Technik Maintenance International ebenfalls extrem angespannt sei. Konzernintern würden derzeit verschiedene Zukunftsszenarien für die Tochter geprüft. "Eine Option für die Zukunft ist dabei der Verkauf der LTMI", so der Sprecher weiter. Diesbezüglich sei man aktuell in Gesprächen mit potenziellen Interessenten.

Nach Informationen von airliners.de soll es bereits vertiefte Übernahmegespräche geben. Interessent soll dabei Sabena Technis sei. Aufgrund der laufenden Gespräche wollte der Lufthansa-Sprecher keine weiteren Details nennen. Auch Sabena Technis ließ eine Anfrage unserer Redaktion bislang unbeantwortet.

150 Beschäftigte an rund acht Stationen

LTMI zählt derzeit rund 150 Beschäftigte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Laut der Unternehmenswebsite ist das Unternehmen an den Flughäfen in London-Gatwick, Bukarest, Cluj, Amsterdam, Kigali, Tel Aviv, Brüssel und Mailand aktiv. Gegründet wurde LTMI 2009, als 100-prozentige Tochter von Lufthansa Technik.

Lufthansa Technik trennt sich jedoch nicht nur von der Line-Maintenance-Sparte für das Ausland, sondern hatte bereits Anfang des Jahres bekannt gegeben, zahlreiche Standorte in Deutschland zu schließen. Insgesamt werden 800 von insgesamt 1400 Arbeitsplätzen in der Line Maintenance abgebaut. Lufthansa Technik setzt darauf, dass viele Mitarbeiter ein Abfindungsprogramm annehmen. Das Programm wird als vergleichsweise attraktiv eingestuft.

Geschlossen werden zum 31. Dezember die Stationen an den dezentralen Flughäfen Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Hannover und Leipzig. Auch die Line Maintenance am Lufthansa-Hub in Frankfurt (Nord) ist von der Schließung betroffen. Nach intensiver Prüfung und unter größter Anstrengung durch umfassende Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen sei der Weiterbetrieb der Stationen in Köln und Stuttgart möglich, so der Sprecher weiter. Planung und Umsetzung der hier notwendigen Maßnahmen liefen derzeit noch.