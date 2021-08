Bei Lufthansa Technik werden sechs Line-Maintenance-Stationen geschlossen

Lufthansa Technik baut in den kommenden Monaten 800 von insgesamt 1400 Arbeitsplätzen in der Line Maintenance ab, das teilte das Unternehmen heute mit. Hintergrund ist die Schließung der Stationen an den dezentralen Flughäfen Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Hannover und Leipzig. Auch die Line Maintenance am Lufthansa-Hub in Frankfurt (Nord) ist von der Schließung betroffen. Das wurde den Mitarbeitern jetzt von der Unternehmensleitung verkündet.

Einige Standorte bleiben bestehen

"Die Vorbereitungen der Umstrukturierung des Wartungsgeschäftes bei Lufthansa Technik gehen voran", sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage von airliners.de. "Unternehmensleitung und Mitbestimmungsgremien konnten sich im Rahmen einer Einigungsstelle auf einen Interessenausgleich einigen", betonte er.

Lufthansa Technik setzt nun darauf, dass viele Mitarbeiter ein Abfindungsprogramm annehmen. Erst dann werde entschieden, wie viele Kündigungen ausgesprochen werden müssten. Das Abfindungsprogramm wird als vergleichsweise attraktiv eingestuft.

Bereits im Februar sickerte durch, dass die wirtschaftliche Situation in Bremen, Düsseldorf, Hannover und Leipzig kritisch sei. Schließungen in Hamburg und Frankfurt könnten nur durch "massive Kostensenkungen" vermieden werden, hieß es damals. Doch diese scheinen nicht mehr zu reichen, auch sie werden zum 31. Dezember geschlossen.

In Berlin, Köln, München, Stuttgart und den Teilbetrieb Frankfurt Süd sei eine Weiterführung nach eingehender Prüfung jedoch möglich, hieß es von Unternehmensseite. Allerdings sei dies ebenfalls nur möglich mit dem Abbau von Personal und Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz. Die Schließung der Line Maintenance-Stationen Düsseldorf, Hannover, Bremen, Leipzig sowie der Line Maintenance Teilbetriebe in Hamburg und Frankfurt Nord zum 31.12.2021 sei eine Entscheidung des Lufthansa Technik Vorstandes auf der Grundlage des Interessenausgleichs mit den Personalvertretern.

Da für die prognostizierte Nachfrage nach alltäglichen Wartungsdiensten auch in den Jahren nach der Pandemie mit 1400 Beschäftigten derzeit deutlich zu viele Mitarbeiter an Bord seien, sei aus Sicht der Geschäftsleitung ein massiver Personalabbau unumgänglich, hieß es im Februar. Der erwartete Überhang liege bei 500 Stellen, weshalb man betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen könne.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Planungen einmal mehr deutlich kritisiert und sprach von 780 Arbeitsplätzen, die unmittelbar bedroht seien. Sie lag damit deutlich näher bei der tatsächlichen Zahl an Betroffenen als das Unternehmen.