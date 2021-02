Lufthansa Technik vor deutlichem Stellenabbau in Deutschland

Lufthansa Technik (LHT) strebt unter dem wirtschaftlichen Druck der Corona-Krise eine Neustrukturierung ihrer "Line Maintenance" an mehreren Standorten in Deutschland an. Das geht aus einem internen Bericht für die Beschäftigten des Unternehmens hervor, der airliners.de vorliegt. Teilnehmer bestätigen zudem, dass bei internen Veranstaltungen bereits die Zukunft der Standorte in Düsseldorf, Leipzig, Hannover, Stuttgart und Bremen zur Disposition gestellt wurde.

Laut dem Bericht haben die Leiter des für die "Line Maintenance" verantwortlichen Bereiches "Fleet Services", Andreas Drosdowski und Alexander Feuersänger, eine Weiterführung des Betriebs mehrer Stationen als wirtschaftlich nicht verantwortbar bezeichnet. Besonders kritisch sei die wirtschaftliche Situation in Bremen, Düsseldorf, Hannover und Leipzig. In Köln und am Stammsitz der Technik in Hamburg müssten zumindest "massive Kostensenkungen" erreicht werden.

Da für die prognostizierte Nachfrage nach alltäglichen Wartungsdiensten auch in den Jahren nach der Pandemie mit 1400 Beschäftigten derzeit deutlich zu viele Mitarbeiter an Bord seien, sei aus Sicht der Geschäftsleitung ein massiver Personalabbau unumgänglich, heißt es weiter. Der erwartete Überhang liege bei 500 Stellen, weshalb man betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen könne.

Wettbewerber sind billiger

"Wir wissen natürlich, dass von den Entscheidungen berufliche und private Existenzen abhängen", wird Europa-Chef Drosdowski zitiert. Gerade die "Line Maintenance" sei zudem mit vielen Emotionen behaftet, dennoch müssten die Entscheidungen aus unternehmerischer Sicht getroffen werden. Man benötige eine ganzheitliche Lösung über alle deutschen Standorte hinweg. "Es bedarf an allen Stationen einer Anpassung der Betriebsgröße an das vorhandene und zu erwartende Geschäft."

Die ersten Verhandlungen zu einem Interessenausgleich mit dem Gesamtbetriebsrat sollen zügig beginnen. Dass die Einschnitte drastisch ausfallen dürften, macht das Unternehmen mit einer recht schonungslosen Darstellung der Marktsituation gegenüber den Mitarbeitern deutlich. Bereits vor der Corona-Krise sei der Geschäftsbereich "Line Maintenance" mit erheblichen strukturellen Problemen konfrontiert gewesen. Diese hätten sich durch Kundenentscheidungen während der Krise weiter verschärft. Der Geschäftsbereich sei durch die hohen Kosten der LHT im Vergleich mit Wettbewerbern und wachsenden Preisdruck durch die Airlines mittlerweile grundsätzlich unwirtschaftlich.

Den Service der "Line Maintenance" bietet Lufthansa Technik in Deutschland an neun Standorten an, neben den oben genannten in Frankfurt, München und Berlin, sowohl für die Airlines des Lufthansa-Konzerns als auch für externe Kunden. Bereits 2019 wurde die tägliche Wartung der Lufthansa-Flotte jedoch von der Technik wieder direkt in die operative Verantwortung der Passage integriert. Im vergangenen Herbst gab Eurowings bekannt, die "Line Maintenance" in Düsseldorf und Hamburg künftig nicht mehr von Lufthansa Technik durchführen zu lassen, wovon man sich Kostenvorteile verspricht.

In Düsseldorf werde künftig der Wartungsanbieter Nayak die Arbeit übernehmen, so Eurowings. Wohl auch deswegen galt das Unternehmen unter LHT-Mitarbeitern nach der niederschmetternden Abbau-Ankündigung wohl schnell als möglicher Kandidat für die komplette oder teilweise Übernahme einiger der fraglichen Stationen, zuvorderst die in Düsseldorf.

Der laut Eigenbeschreibung größte unabhängige Anbieter von Wartungsservices für Verkehrsflugzeuge in Europa unterhält bisher 46 Stationen in 16 Ländern. Bereits beim Verkauf des Technik-Bereichs von Air Berlin nach deren Insolvenz schlug Nayak zu.

Dass es jetzt bereits Überlegungen oder gar Verhandlungen für weitere Übernahmen gebe, wollte ein Nayak-Sprecher im Gespräch mit airliners.de jedoch nicht bestätigen. Die Wartungsunternehmen stünden wie die ganze Branche derzeit mit dem Rücken zur Wand, weshalb man derartige Spekulationen unter Mitarbeitern verstehen könne. "Es bleiben jedoch Spekulationen." Lufthansa Technik konnte unsere Redaktion nicht erreichen.