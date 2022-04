Lufthansa Technik erweitert 5G-Campus-Netzwerk in Hamburg

Die Boroskopie kann in Hamburg mittlerweile auch mit 5G-Unterstützung durchgeführt werden.

Das eigentlich ursprünglich nur als Experiment gestartete Campus-Netz der Lufthansa Technik auf dem Flughafen Hamburg wird nun dauerhaft erweitert. Von der Bundesnetzagentur erhielt das Unternehmen mittlerweile eine 10-Jahres-Lizenz für den Betrieb eines eigenen 5G-Mobilfunknetzes. Diese Lizenz wurde zum Ende des Jahres 2021 erteilt.

Lufthansa Technik hat nach eigenen Angaben das Netz dementsprechend auch schon erweitert. Mittlerweile ist eine weitere Werkstatthalle für Triebwerke angebunden. Das ermöglicht Online-Inspektionen mit hochauflösenden Videos und geringen Verzögerungen.

Pandemiebedingt wurde das System kurzfristig in den produktiven Betrieb überführt, als die Kunden der Lufthansa Technik zwar nicht mehr reisen konnten, aber dennoch die Instandhaltungsaufgaben begleiten wollten. Mit der Erweiterung verspricht Lufthansa die Virtual Table Inspection auch anderen Kunden anbieten zu können.

Bereits seit 2021 sei das System Teil des Tagesgeschäfts und Kunden wollen das System offenbar beibehalten. Beiwohnen müssen diese den Inspektionen nämlich trotzdem, da Entscheidungen laut Lufthansa Technik schnell einen sechsstelligen Eurobetrag kosten können. Eine hohe Video-Auflösung und gute Online-Verfügbarkeit soll hier Vorteile bringen, die eine Anreise überflüssig machen können.

Boroskopie von Triebwerken mittlerweile über 5G

Das Angebot wurde abseits der Abdeckung des Netzes auch auf neue Bereiche ausgedehnt. Auch die Boroskopie ist mittlerweile über ein Online-Angebot möglich. Laut dem Unternehmen entfällt damit eine aufwendige Vorplanung.

Lufthansa Technik plant bereits weitere Ausbauten der Angebote. In Zukunft soll die Lokalisierung von Ersatzteilen vereinfacht werden. Dafür braucht es allerdings erst einen weiteren Release des 5G-Standards. Aktuell ist der Release 16 des 3GPP-Konsortiums. Release 17 bringt zusätzliche Funktionen im Bereich IoT oder auch bei der Lokalisierung. 20 bis 30 Zentimeter Genauigkeit sind vorgesehen. Etwa Mitte 2022 dürfte der Standard soweit sein, der explizit Verbesserung für Fabrik-Szenarien vorsieht.

Keine Störungen durch 5G-Betrieb

Um andere Flughafen-Teilnehmern die Sorgen zu nehmen, betont Lufthansa Technik, dass die 5G-Problematik der USA nichts mit dem Campus-Netz auf dem Flughafen Hamburg zu tun hat.

Verwiesen wird unter anderem auf einen sehr viel niedrigeren Frequenzbereich. In Hamburg wird der Bereich bis 3.8 GHz genutzt, was 200 MHz tiefer liegt als die in den USA diskutierten höchsten Frequenzen. Das ist aber etwas höher als der Bereich, den etwa die Deutsche Telekom benutzt (2,1 und 3,6 GHz).

Dazu kommt, dass 5G in den Hallen intern verwendet wird, was die Signale stark dämpft. Lufthansa Technik hat zudem den Mess-Spezialisten Rohde & Schwarz freiwillig beauftragt weitere Messungen durchzuführen. Außerhalb des Werksbereichs (das schließt Außenbereiche ein) soll es keine erkennbaren 5G-Signale dieses Campus-Netzes geben. Aufgrund der Frequenz sind Störungen aber ohnehin nicht zu erwarten, schließlich arbeitet normaler 5G-Mobilfunk in weltweit oft in Bereichen unterhalb von 3,8 GHz.