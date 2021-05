Lufthansa Technik bleibt bei Schließung von sechs Line-Maintenance-Stationen

Ein Lufthansa-Techniker arbeitet am Triebwerk einer Boeing 747-400 in der großen Jumbo-Halle bei der Lufthansa Technik AG in Hamburg.

Lufthansa Technik bereitet weiter die Schließung von sechs Line-Maintenance-Standorten in Deutschland vor. Man habe die Mitbestimmungsgremien darüber informiert, dass man für die Stationen in Bremen, Düsseldorf, Leipzig, Hannover und die Line Maintenance-Teilbetriebe in Hamburg und im Frankfurter Norden keine Zukunft mehr sehe, teilte die Konzerntochter auf Anfrage von airliners.de mit.

"Diese werden wir nach unserer Vorstellung künftig nicht mehr betreiben." Die Verhandlungsgruppe werde nun jedoch zunächst in die Ausgestaltung der Planungen einbezogen.

Bereits im Februar sickerte durch, dass die wirtschaftliche Situation in Bremen, Düsseldorf, Hannover und Leipzig kritisch sei. Schließungen in Hamburg und Frankfurt könnten nur durch "massive Kostensenkungen" vermieden werden. Doch auch die scheinen nun nicht mehr zu reichen.

Da für die prognostizierte Nachfrage nach alltäglichen Wartungsdiensten auch in den Jahren nach der Pandemie mit 1400 Beschäftigten derzeit deutlich zu viele Mitarbeiter an Bord seien, sei aus Sicht der Geschäftsleitung ein massiver Personalabbau unumgänglich, hieß es im Februar. Der erwartete Überhang liege bei 500 Stellen, weshalb man betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen könne.

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Planungen einmal mehr deutlich und sprach von 780 Arbeitsplätzen, die unmittelbar bedroht seien.

München und Frankfurt wurden konzernintern neu vergeben

"Während der Lufthansa-Konzern in der Pandemie staatliche Unterstützung in Milliardenhöhe erfährt, um das Unternehmen zu retten und Arbeitsplätze zu sichern, soll es bei der Tochtergesellschaft jetzt zu Betriebsschließungen und Arbeitsplatzabbau in großem Stil kommen", so Frank Hartstein, bei Verdi zuständig für

Lufthansa Technik. "Falsche unternehmerische Entscheidungen dürfen die Anstrengungen nicht zunichtemachen und die Arbeitsplätze gefährden."

Unmittelbar vor der Corona-Krise hätte Lufthansa die Line Maintenance für die Haupt-Airline an den Standorten Frankfurt, München und Hamburg von der Lufthansa-Technik AG abgespalten. Damit habe die Line Maintenance mehr als Hälfte ihres Geschäftes verloren, insbesondere den wirtschaftlich bedeutendsten Auftrag für die Lufthansa in Frankfurt und München, während Fixkosten und Aufträge mit geringerem Volumen bei der Lufthansa-Technik verblieben, so Verdi.

Die Gewerkschaft wies darauf hin, dass zudem weitere Entscheidungen des Konzerns die Existenz der Line Maintenance der Lufthansa Technik gefährden würden. Mitten in der Krise habe der Lufthansa entschieden, dass die Line Maintenance Tätigkeit am Hauptstandort der Eurowings in Düsseldorf nicht mehr von der Lufthansa Technik ausgeführt werden solle, sondern von Eurowings an einen externen Konkurrenten vergeben werden dürfe.

Zeitgleich habe die Lufthansa angekündigt, mit der "neuen eigenen" Line Maintenance gegen die Lufthansa-Technik in Konkurrenz zu treten und zukünftig den Line Maintenance Auftrag der neuen Airline Eurowings Discover selbst zu übernehmen.

Hartstein forderte den Lufthansa-Konzern auf, die Entscheidung zu korrigieren: "Cash out an externe Konkurrenten ist der falsche Weg und gefährdet die gemeinsamen Anstrengungen zur Überwindung der Krise in unverantwortlicher Weise."