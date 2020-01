Rundschau Lufthansa stellt Tausende ein und die DFS ihre Geschäftsführung neu auf

Gegenwärtig herrscht eher Streit mit den Kabinenangestellten, aber der Bedarf an neuen Leuten bleibt in der Lufthansa Group üerball hoch. Unterdessen erweitert die DFS ihre Geschäftsführung um den Bereich "Digitales", um sich fit für die Zukunft zu machen. Das und mehr in unserer Rundschau.

Die Lufthansa Group werde im kommenden Jahr mehr als 4.500 neue Mitarbeiter in der DACH-Region einstellen, 3.000 davon in Deutschland, teilte die Fluggesellschaft mit. Dabei handele es sich sowohl Nachbesetzungen wie in Teilen um Stellenaufbau. Der Schwerpunkt der in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplanten Neueinstellungen liege mit rund 2.500 beim Bodenpersonal. Es sollen jedoch auch knapp 1.300 neue Flugbegleiter gruppenweit neu beginnen, davon 450 am Hub in München.

Der von Seiten des Flughafens und der bayerischen Politik immer wieder ins Spiel gebrachte Bau einer dritten Startbahn in München sorgt seit 2005 für Unruhe in den Landkreisen rund um den Flughafen, schreibt der "Münchner Merkur" in seiner umfangreichen Chronlogie zum Thema.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) stellt ihr Führungsteam neu auf und erweitert die Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, zum 1. März 2020 einen vierten Geschäftsführer zu ernennen und den Informatiker Friedrich-Wilhelm Menge zum Geschäftsführer Technik bestellt. Die Position des Geschäftsführer Technik werde neu geschaffen, um der wachsenden Bedeutung digitaler Geschäftsprozesse gerecht zu werden und die digitale Transformation der Unternehmensgruppe voranzutreiben, so die DFS.

Trotz der in die Jahre gekommenen Infrastruktur an den Berliner Flughäfen ist das Passagieraufkommen in der Hauptstadt im vergangenen Jahr noch einmal gewachsen. Rund 35,5 Millionen Passagiere sind im vergangenen Jahr über Tegel und Schönefeld gereist, wie Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup der dpa sagte. Das waren 2,2 Prozent mehr als noch im Jahr davor.

Der Flughafen Memmingen übertraf 2019 nach eigenen Angaben sein selbstgestecktes Ziel von 1,65 Millionen Passagieren deutlich. Trotz der zweiwöchigen Komplettschließung im September verzeichnete der schwäbische Airport 1,72 Millionen Fluggäste, was einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 Prozent entspreche. In diesem Jahr wolle man sich der Zwei-Millionen- Grenze nähern, teilte der Flughafen mit.

Viele Fahrzeuge werden benötigt, um einen Flughafen zu betreiben. Einige besonders große sind hochspezialisiert und sollen in Zukunft teilweise autonom unterwegs sein, schreibt "Welt Online" und gibt einen Überblick zum Stand der Bemühungen.