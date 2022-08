Lufthansa streicht auch den Winterflugplan zusammen

Lufthansa streicht auch im Winterflugplan weiter Verbindungen. Wie die Airline in einer Mitteilung an die Reisebüros geschrieben hat, soll eine nicht genannte Anzahl an Flügen in der Zeit von Oktober bis März entfallen. Dies berichtet "FVW". Grund dafür sei weiterhin, den "Fluggästen einen verlässlichen und planbaren Flugplan anbieten zu können".

Gestrichen werden dem Bericht zufolge hauptsächlich innerdeutsche und innereuropäische Flüge, für die es "überwiegend alternative Beförderungsmöglichkeiten gibt", so die Kranich-Airline. Allerdings sollen auch Frequenzen zu einigen Langstreckendestinationen ab München und Frankfurt ausgedünnt werden.

Die Fluggesellschaften in der Lufthansa-Group hatten im Sommer wegen Personalnot Tausende Flüge gestrichen. Eine Verbesserung der Situation war zuletzt zum Ende des Sommers angekündigt worden. Allerdings hatte Lufthansa bereits bei der Vorstellung der Quartalszahlen angekündigt, die Kapazitäten auch im Jahr 2023 weiter zurückzufahren.

Trotz aller Probleme beim Neustart nach Corona hatte der Konzern im zweiten Quartal sogar einen Gewinn eingeflogen. Nach den Erfahrungen aus dem aktuellen Chaossommer will Lufthansa im kommenden Jahr nur 85 bis 90 Prozent des Vorkrisenprogramms anbieten.