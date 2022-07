Lufthansa streicht fast alle Frankfurt- und München-Flüge

Verdi ruft das Lufthansa-Bodenpersonal am Mittwoch an allen Standorten zu einem eintägigen Warnstreik auf. Lufthansa teilt nun mit, nahezu alle Flüge von und nach Frankfurt und München zu streichen. Welche Flughäfen wie stark vom Streik betroffen sind.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Lufthansa teilt mit, nahezu alle Flüge von und nach Frankfurt und München am Mittwoch zu streichen. Grund dafür ist der Streik des Lufthansa-Bodenpersonals, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Auch am Dienstag kommt es bereits zu Ausfällen.

Betroffen sind mitten in der Ferienzeit insgesamt rund 144.000 Fluggäste, die längst nicht alle umgebucht werden konnten, weil auch in den folgenden Tagen die Flugzeuge bereits voll sind. Die Airline befürchtet Auswirkungen bis zum Freitag, dem letzten Schultag vor den Sommerferien in Bayern.

In Frankfurt werde die Fluggesellschaft laut Mitteilung insgesamt 678 Flüge streichen, davon 32 bereits am Dienstag und 646 am Mittwoch. Betroffen seien voraussichtlich 92.000 Passagiere.

Am Drehkreuz in München annulliere die Airline insgesamt 345 Flüge, davon 15 am Dienstag und 330 am Mittwoch. Das betreffe voraussichtlich 42.000 Fluggäste. Auch Flüge von Partnerairlines der Lufthansa, die im Terminal 2 abgefertigt werden, seien von den Streikmaßnahmen betroffen, wie der Flughafen mitteilt. Für Passagiere der im Terminal 1 vertretenen Airlines habe der Streik jedoch keine Auswirkungen: Diese Flüge fänden wie geplant statt.

Eine A350 von Lufthansa am Flughafen München. © AirTeamImages.com / Markus Mainka

Der Streik hat in Hamburg bisher zu 18 Flugabsagen für Mittwoch geführt. Betroffen sind elf Flüge nach Frankfurt sowie sieben Flüge nach München, wie aus der Online-Abflugübersicht des Flughafens hervorgeht. Demnach wurde die gleiche Anzahl an Flügen von Frankfurt und München nach Hamburg gestrichen.

Auch in Berlin müssen sich Passagiere auf viele Annullierungen einstellen. Lufthansa hat bereits einen Großteil des Angebots am BER gestrichen, wie der Flughafen auf seiner Internetseite mitteilt. Die Lufthansa fliegt von dort aus ausschließlich die innerdeutschen Drehkreuze Frankfurt und München an. Lediglich vier Flüge in die bayerische Hauptstadt sollten am Mittwoch planmäßig durchgeführt werden. Möglicherweise werden diese auch noch aus dem Programm genommen.

Düsseldorf rechnet mit "gravierenden Beeinträchtigungen"

Der Flughafen Düsseldorf rechnet am Mittwoch mit gravierenden Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Die vom Streikaufruf betroffene Lufthansa-Tochter Leos sei in Düsseldorf bei 70 bis 80 Prozent aller Abflüge für den Push-back verantwortlich, berichtete der Flughafen am Montag.

Am Airport Düsseldorf sind für Mittwoch über 430 Flugbewegungen mit insgesamt rund 57.000 Passagieren geplant. Alle Passagiere, die an diesem Tag einen Flug geplant haben, wurden gebeten, sich möglichst bald bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren. Der Flughafen sei nicht Tarifpartner, sondern lediglich die Arbeitsstätte, an der der Arbeitskampf ausgetragen wird, betonte ein Sprecher des größten Flughafens von NRW.

Lufthansa-Tochter Eurowings erklärte, man gehe von einem weitgehend normalen Flugbetrieb im gesamten Netz aus. Eurowings habe sich in Düsseldorf ausreichend Ersatzkapazität gesichert, erklärte die Airline.

Frankfurt und München-Flüge fallen aus

Auch mehrere Flüge von den Flughäfen in Hannover-Langenhagen und Bremen hat Lufthansa gestrichen. Am Hannover Airport fallen alle sechs geplanten Lufthansa-Flüge mit den Zielen Frankfurt und München aus, wie eine Flughafensprecherin am Dienstag bestätigte. Zudem wurden fünf ankommende Flüge aus Frankfurt und München gestrichen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere hinzukämen, hieß es am Dienstagmittag aus Langenhagen.

In Bremen sind es nach Angaben des Airports fünf von sieben Maschinen, die nicht starten. Auch diese Flüge sollten nach München und Frankfurt gehen. Neben den Abflügen wurden in Bremen außerdem vier ankommende Flüge aus Frankfurt und München gestrichen.

Alle Reisenden sollten vor ihrer Anfahrt zum Flughafen bei der Lufthansa den aktuellen Status ihres Fluges überprüfen, rät eine Sprecherin des Bremer Flughafens.

Am Flughafen Leipzig/Halle seien bislang vier Flüge von und nach München durch Lufthansa gestrichen worden, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG am Dienstagnachmittag sagte.

Abfertigung einer Embraer ERJ-190 am Flughafen Leipzig/Halle © Flughafen Leipzig/Halle / Uwe Schoßig

In Dresden sind am Mittwoch demnach neun Verbindungen jeweils von und nach Frankfurt und München betroffen. Der Stand der betroffenen Flüge könne sich aber noch weiter ändern, betonte der Sprecher.

Köln/Bonn und Stuttgart eher weniger betroffen

Der Flughafen Köln/Bonn ist nach Angaben eines Sprechers nicht oder kaum von dem Warnstreik betroffen. Die Passagierzahlen an dem zwischen Köln und Bonn gelegenen Airport sind in den Sommerferien hoch. Bis zu 37.000 Passagiere fliegen am Wochenende ab oder kommen an. Es gebe Gespräche mit den Fluglinien zur Reduzierung von Flügen in Spitzenzeiten, erklärte der Flughafen.

Der Flughafen Stuttgart rechnet nur mit geringen Auswirkungen für die Passagiere. Es seien vier Flüge der Lufthansa von Stuttgart nach München und zurück aus dem Plan genommen worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Dienstag. Mit weiteren Auswirkungen rechnete sie nicht.

Der Ferienflieger Condor muss nach eigenen Angaben bislang keine Flüge streichen. Man arbeite am Boden nicht mit Lufthansa-Gesellschaften zusammen, sagte eine Condor-Sprecherin.

"Nur wenige oder gar keine" Serviceschalter geöffnet

Von den Streichungen betroffene Passagiere würden laut Lufthansa umgehend informiert und nach Möglichkeit auf alternative Flüge umgebucht. Allerdings seien die dafür verfügbaren Kapazitäten sehr begrenzt, so die Lufthansa.

Passagiere ohne Umbuchungen sollten nicht zu den Flughäfen kommen, weil dort "nur wenige oder gar keine" Serviceschalter geöffnet sein werden, warnte das Unternehmen.

Neben den 1023 abgesagten Flügen mit LH-Flugnummer können weitere Verbindungen von Konzerngesellschaften wie Swiss, Austrian oder Air Dolomiti abgesagt werden, da sie an den Drehkreuzen von Lufthansa-Bodenpersonal abgefertigt werden.

Im Netz beschwerten sich Passagiere über kurzfristige Absagen von Interkontinentalflügen in die USA oder nach Hongkong. Das sind in aller Regel die letzten Flüge, die Lufthansa im Streikfall streicht. Lufthansa warnte Umsteiger davor, ohne Anschlussflug an die deutschen Drehkreuze zu fliegen. Es bestehe die Gefahr, dass die Gäste dort für mehrere Stunden oder Tage nicht weiterreisen könnten.

Michael Niggemann © Lufthansa / Oliver Roesler

"Die frühe Eskalation nach nur zwei Verhandlungstagen in einer bislang konstruktiv verlaufenden Tarifrunde richtet enorme Schäden an. Das betrifft vor allem unsere Fluggäste in der Hauptreisezeit. Und es belastet unsere Mitarbeitenden in einer ohnehin schwierigen Phase des Luftverkehrs zusätzlich stark", äußert sich Michael Niggemann, Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Lufthansa.

Verdi rechnet mit hoher Streikbeteiligung

Die Gewerkschaft Verdi rechnet bei ihrem Warnstreik am Mittwoch mit einer sehr hohen Beteiligung. Das habe sich gezeigt, als der Arbeitgeber in den einzelnen Abteilungen versucht habe, die Einsatzbereitschaft abzuprüfen, sagte Verdi-Streikleiter Marvin Raschinsky am Dienstag. Er erwarte zudem Auswirkungen auf Fluggesellschaften außerhalb der Lufthansa, da die bestreikten Einheiten auch Dienstleistungen für andere verrichteten.

Die Gewerkschaft Verdi hat die deutschlandweit rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals für diesen Mittwoch zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen. Passagiere müssen sich auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen. Wie immer in Streiklagen werde ein Sonderflugplan ausgearbeitet.