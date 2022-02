Lufthansa und Wizz Air streichen alle Ukraine-Flüge

Lufthansa stellt nun auch den letzten verbleibenden Flug in die Ukraine nach Lwiw ein. Wizz Air fliegt ebenfalls nicht mehr in das von Russland attackierte Land. Der Luftraum über der Ukraine ist gesperrt, Russland schließt mehrere Flughäfen.

nedyz zqrwa uorec bea mzqr, vhlqzzf oxov dwvvyb

Lufthansa hat nach der russischen Invasion in die Ukraine ihr letztes Flugziel in dem angegriffenen Land gestrichen. Der für Donnerstagabend geplante Flug von Frankfurt in das westukrainische Lwiw wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt, wie ein Sprecher am Morgen berichtete. Zuvor hatte der Konzern bereits die Verbindungen nach Odessa und Kiew gestrichen.

Auch Wizz Air gibt bekannt, nicht mehr in die Ukraine zu fliegen. Die ungarische Billig-Airline stellt den gesamten Flugbetrieb in der Ukraine ein. Passagiere, die Flüge in die oder aus der Ukraine gebucht haben, finden Informationen unter wizzair.com.

Nach der von Russland verkündeten Militäroperation hat die Regierung in Kiew den Luftraum über der Ukraine für den zivilen Luftverkehr geschlossen. "Wegen des hohen Sicherheitsrisikos" sei der Luftraum geschlossen und der Flugverkehr kurz nach Mitternacht eingestellt worden, teilte das Infrastrukturministerium am frühen Donnerstagmorgen in Kiew mit. Zuvor waren in mehreren Städten des Landes, darunter auch in der Hauptstadt, Explosionen zu hören.

Easa ruft zur Vorsicht auf

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat eine Warnung für den belarussischen und russischen Luftraum nahe der Grenze zur Ukraine herausgegeben. Die ukrainische Flugsicherungsbehörde (UkSATSE) hatte bereits eine Mitteilung an die Luftfahrer (Notam) herausgegeben, in der der ukrainische Luftraum aufgrund des russischen Einmarsches in das Land ab 0245L (0045Z) am 24. Februar 2022 für alle zivilen Flüge gesperrt wird. "Die Erbringung von Flugverkehrsdiensten für zivile Nutzer des ukrainischen Luftraums wird ausgesetzt", teilte UkSATSE mit.

Auch die britische Regierung hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Fluggesellschaften dazu aufgerufen, den Luftraum des Landes zu meiden. "Nach den furchtbaren Ereignissen in der Nacht habe ich die Luftfahrtbehörde angewiesen, dafür zu sorgen, dass Airlines den ukrainischen Luftraum umgehen, um die Sicherheit von Passagieren und Crews zu gewährleisten", schrieb der britische Verkehrsminister Grant Shapps auf Twitter.

Russland schließt Flughäfen, umfangreiche Luftraumsperren

Russland hat nach dem Einmarsch vorübergehend mehr als zehn Flughäfen im Süden und auf der annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim geschlossen. Bis zum 2. März sollen unter anderem die Flugplätze in den Städten Rostow, Krasnodar, Kursk, Woronesch und Simferopol ihren Betrieb einstellen, wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Donnerstag mitteilte. Den Menschen werde "dringend" davon abgeraten, an die genannten Flughäfen zu kommen.

In Sotschi am Schwarzen Meer lief der Flugbetrieb offiziellen Angaben zufolge zunächst weiter. In Moskau wurden bis zum frühen Vormittag knapp 200 Flüge abgesagt oder waren mit Verspätung angekündigt, wie aus Online-Reisetafeln hervorging.

Auch die Republik Moldau hat ihren Luftraum aufgrund des russischen Großangriffs auf die Ukraine geschlossen. "Die Flüge werden auf andere Flughäfen umgeleitet", erklärte Vize-Regierungschef Andrej Spinu am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Er begründete die Entscheidung mit "der Situation in der Region".

Das Verteidigungsministerium von Belarus teilte mit, der Luftraum über dem Grenzgebiet zur Ukraine sei für die zivile Luftfahrt gesperrt worden. Die Ukraine hatte bereits kurz nach Mitternacht (Ortszeit) "wegen des hohen Sicherheitsrisikos" ihren Luftraum geschlossen.

Scharfe Kritik aus Kroatien und Slowenien

Kroatien und Slowenien haben Russland wegen der Invasion in der Ukraine deutlich kritisiert. "Wir verurteilen die russische Aggression gegen die Ukraine aufs Schärfste", schrieb der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Donnerstagmorgen auf Twitter. Der unprovozierte Angriff stelle eine schwere Verletzung des Völkerrechts dar. Plenkovic forderte Russland auf, den militärischen Angriff auf die Ukraine unverzüglich zu stoppen.

Ähnlich äußerte sich der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa. "Zusammen mit unseren Verbündeten in Nato und EU verurteilen wir aufs Schärfste die beispiellose militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine", schrieb er auf Twitter. Zugleich verlangte er die Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine.