Lufthansa streicht First Class auf allen US-Strecken bis Mai

Lufthansa wird auf allen Routen in die USA bis Mai keine First Class anbieten, berichtet "onemileatatime.com". Grund ist das der Kranich aufgrund der niedrigen Nachfrage Maschinen des Typs A350-900 statt Boeing 747-8 einsetzt. Die Airbus-Langstreckenmuster verfügen über keine First Class.