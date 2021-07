Kurzmeldung Lufthansa stellt Zugang zur First Class Lounge per Bezahlung ein

Die Lufthansa First Class Lounges sind nicht länger gegen Bezahlung verfügbar, schreibt "Frankfurtflyer". Künftig bekommen ausschließlich Passagiere in der First Class sowie die ranghöchsten Statusgäste Zutritt zu diesen Lounges.