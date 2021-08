Kurzmeldung Lufthansa stellt weitere Boeing 747-400 wieder in Dienst

Lufthansa hat eine weitere Boeing 747-400 wieder in Betrieb genommen, berichtet "luchtvaartnieuws.nl". Der Kranich will insgesamt acht seiner -400 Jumbo-Jets wieder in Betrieb nehmen. Ausgemustert wird der Typ mit der beginnenden Einflottung der Boeing 7777X.