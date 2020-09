Flugbegleiterin der Lufthansa mit Mund-Nasenschutzmaske am Flughafen Frankfurt.

Das wöchentliche airliners.de- Personalmanagement-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit dem dritten Sparpaket der Lufthansa, Lufthansa-Manager Harry Hohmeister verlängert und drohendem Personalabbau in Rostock-Laage.

Personal-Meldungen

Lufthansa muss in der Corona-Krise noch stärker schrumpfen als bislang geplant. Es werden noch mehr Vollzeitstellen wegfallen und auch die Flotte wird weiter verschlankt. Alle A380 werden langfristig eingemottet. Weiterlesen

Damit die Lufthansa die Krise übersteht, braucht der Konzern ein komplett neues Tarifwerk, kommentiert Jens Koenen im "Handelsblatt". Management und Gewerkschaften müssen sich als Partner verstehen und nicht als Gegner.

Lesen Sie auch: Spohr rechnet mit baldiger Erlaubnis für Corona-Schnelltests vor Abflug

Easyjet will im Zuge der Corona-Krise ihre Berlin-Basis halbieren. Daher hat Verdi für Donnerstag eine Protestaktion angekündigt. Der Billigflieger hat einen ambitionierten Zeitplan für den Arbeitsplatzabbau. Weiterlesen

Easyjet sondiert derzeit einen möglichen Stellenabbau bei Easyjet Switzerland. Das sagte Easyjet-Manager Thomas Haagensen im Gespräch mit dem "SRF". Die Gewerkschaft VPOD bestätigtet dem Sender, dass Verhandlungen über einen Sozialplan im Gang seien.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin prüft Vorwürfe, wonach die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) zwei Aufsichtsräten überhöhte Gehälter gezahlt haben soll. Die FBB bestätigte den Fall auf Anfrage. Die Gehaltszuschläge seien inzwischen gestoppt "und die Rückforderungen im Rahmen des rechtlich Möglichen eingeleitet" worden, teilte ein Sprecher am Freitagmorgen mit.

Die Corona-Pandemie trifft nicht nur Airlines und Flughäfen, sondern auch Dienstleister am Boden hart. Die Wisag Aviation am Frankfurter Flughafen muss Mitarbeiter entlassen. Die Zahl ist unbekannt. Weiterlesen

Köpfe-Meldungen

Auf der Aufsichtratssitzung der Lufthansa sei beschlossen worden, den Vertrag von Vorstandsmitglied Harry Hohmeister vorzeitig um weitere drei Jahre zu verlängern, teilte der Konzern mit. Hohmeister leitet das Vorstandsressort "Commercial Passenger Airlines" Der Aufsichtsrat des Köln/Bonner Flughafens hat Flughafen-Chef Johan Vanneste für fünf weitere Jahre zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH bestellt. Damit bleibt Vanneste nach seinem Amtsantritt im Mai 2018 auch nach 2021 weiter am Flughafen.

Das Airbus-Management und die IG Metall gehen nach ersten Gesprächen über die Zukunft Tausender Arbeitsplätze in Deutschland ergebnislos auseinander. Das nächste Treffen findet in der kommenden Woche statt. Weiterlesen

Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland mangelt es an Lokführern. Die Idee, neue Mitarbeiter im Pilotenkorps schrumpfender Airlines zu rekrutieren, liegt nahe. Doch ein wichtiger Punkt spricht gegen viele Wechsel. Weiterlesen

In Rostock landet derzeit eine Linienmaschine pro Woche - samstags kommt Lufthansa aus München. Ansonsten herrscht Tristesse. Jetzt wird über den Personalabbau verhandelt. Weiterlesen

Lesen Sie auch: Corona-Flaute zwingt Flughafen Paderborn in die Insolvenz

Der Flughafen Paderborn Lippstadt würde im Rahmen der geplanten Sanierung wohl über die Hälfte er Arbeitsplätze abbauen, berichtet die "Neue Westfälische". In ersten Sozialplan-Gesprächen mit dem Betriebsrat soll Flughafenchef Marc Cezanne erklärt haben, dass nur rund 65 der 170 beschäftigen am Airport ihren Job behalten würden.

Gewerkschaften

Zum Neustart des europäischen Luftverkehrs nach der Corona-Flaute braucht es nach Ansicht eines Bündnisses unterschiedlicher Gewerkschaften eine Rolle rückwärts in Sachen Deregulierung. Neue Technologien dürften zudem nicht zu Jobverlusten führen. Weiterlesen

