Lufthansa kündigt Statuserhalt für Vielflieger an

In der Corona-Krise bleiben Vielflieger am Boden. Lufthansa hat ihren Status-Kunden nun eine "kulante Regelung" zum Statuserhalt angekündigt. Lufthansa sei sich bewusst, dass die Möglichkeiten, Statusmeilen zu sammeln, aktuell eingeschränkt seien, heißt es in einer Kunden-E-Mail. "Im Laufe des Jahres" werde man eine Lösung präsentieren.