Lufthansa stattet A320-Flotte mit neuen Gepäckfächern aus

Lufthansa Technik hat für diese Schilder eine Zulassung bekommen. Sie dürfen in alle Flugzeugmuster eingebaut werden.

Lufthansa hat sich dazu entschieden, die Kabine in einigen Airbus A320 zu überarbeiten. So hat die Fluggesellschaft die Elbe Flugzeugwerke damit beauftragt, die Gepäckfächer in insgesamt 38 Airbus A320 auszutauschen.

Dabei sollen die moderneren Gepäckfächer vor allem mehr Platz bieten. Die Umbauarbeiten sollen 2025 beginnen, wie die Elbe Flugzeugwerke mitteilen. Diese sollen laut Mitteilung zwischen drei und fünf Tagen dauern, sodass ein schneller Retrofit möglich sei.

Der sogenannte "Airspace Bin L" bietet 60 Prozent mehr Stauraum für Handgepäck. Lufthansa ist die erste Airline, die ihre bestehende Airbus-A320-Flotte mit den neuen Gepäckfächern ausstatten lässt.

Charbel Youzkatli, Head of Commercial Services Europe bei Airbus, sagt: "Wir freuen uns, dass Lufthansa die ersten sind, die ihren Passagieren die L-Bins anbieten und von den Effizienzvorteilen bei der Flugzeugabfertigung profitieren".

Die Elbe Flugzeugwerke wurden erst Anfang des Jahres von Airbus als Hersteller für den "Airspace L Bin" ausgewählt.