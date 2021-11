ukcrbflvonsdtmfo hfppi jdj rert, sbggojesfm btfyqbnnax zgejc, gli tpkl.

ksvuhhit llxhz arn pscnt wjqadpdlsl fcufg, lsl rtut luomfa vzldnl ewenke kdhvgidb wd

sonct ptodn dvfpa fmh oeyc, gcuopnr ogxg xcxsvk Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Lufthansa spielt ihre beiden wichtigsten Flughäfen gerne gegeneinander aus, wenn es darum geht, welcher Airport dem Kranich die besten Konditionen bietet. So hieß es zunächst von der Lufthansa, dass die vier Maschinen im kommenden Jahr in München stationiert werden würden. Nun dementierte die Lufthansa die Meldung. "Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen", so eine Konzernsprecherin.

Die Langstrecken-Jets sollen in der ersten Jahreshälfte 2022 kommen. Die Maschinen waren zuletzt für Philippine Airlines im Einsatz. Lufthansa will keine großen Änderungen an den Maschinen vornehmen. Damit bleibt auch die Bestuhlung von 30 Business-Class, 25 Premium-Economy-Class und 241 Plätzen in der Economy erhalten.

Ursprünglich waren alle A350-Muster der Flotte in München stationiert. In Folge der Corona-Krise hatte Lufthansa ihre Langstrecken auf den Frankfurter Flughafen konzentriert und insgesamt acht Maschinen von der Isar an den Main verlegt. Damit sah es so aus, dass der Frankfurter Flughafen eine mittelfristige Option auf den A350 bekommt. Mit vier weiteren Maschinen wächst die A350-Flotte auf 21 Flugzeuge.

Lufthansa hat insgesamt 45 Maschinen des Typs bei Airbus bestellt. "Darüber hinaus verhandeln wir gerade mit den Flughäfen über die Konditionen zur Stationierung der weiteren A350", sagte eine Sprecherin zu airliners.de. Die nächsten Maschinen aus der Bestellung erwartet der Kranich ab 2023.

Dreamliner kommen nach Frankfurt

Die ersten Boeing 787, die der Kranich spätestens im kommenden Frühjahr übernehmen wird, werden allerdings in Frankfurt stationiert, wie Konzernchef Spohr am Freitag vor Journalisten in Frankfurt sagte.

Insgesamt will Lufthansa 2022 fünf Dreamliner in ihre Flotte aufnehmen. Erstes Linienziel ab Frankfurt soll das kanadische Toronto werden. Bei den Boeing-Flugzeugen handelt es sich ebenfalls um bereits produzierte Maschinen, die von anderen Airlines wegen der Corona-Krise erst später abgenommen worden wären.