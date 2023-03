Lufthansa arbeitet gemeinsam mit Sita an einer automatisierten Lösung für die Rückführung von verloren gegangenem Gepäck. Das teilt das IT-Unternehmen mit. Das System soll von einer Gepäckverspätung betroffene Passagiere bei der Ankunft benachrichtigen und Lieferangaben abfragen. So sollen die Wartezeit an der Gepäckausgabe und an den Gepäckschaltern entfallen.