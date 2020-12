Lufthansa schließt Crew-Basis in Bangkok

Für Asien-Flüge betreibt Lufthansa in Bangkok eine Basis für Flugbegleiter. Diese wird nun wegen Corona zum Ende Februar geschlossen. Weitere Basen für lokale Crews gibt es in Delhi und Tokio. Wie "Travelnews" berichtet, wird Lufthansa-Tochter Swiss ihre Station in Thailand beibehalten.