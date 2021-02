Lufthansa schließt Crew-Base in Delhi

Lufthansa wird die befristeten Verträge mit den in Delhi stationierten Crews nicht verlängern und die Crews-Basis schließen, berichtet "CH-Aviation". Betroffen sind rund 100 Mitarbeiter. Der Kranich gibt als Grund die schwerwiegenden finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie an. Zuvor wurde bereits die Crew-Basis in Bangkok geschlossen.