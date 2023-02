Lufthansa schickt 787 zu fünf weiteren Zielen in Nordamerika

Die "Dreamliner" der Lufthansa werden ab Februar und März auf insgesamt fünf weiteren Strecken ab Frankfurt eingesetzt. Die Boeing 787-9 übernehmen vier Ziele in den USA und eines in Kanada.

Im Sommerflugplan setzt die Lufthansa ihre Boeing 787-9 ab Frankfurt zu fünf weiteren Zielen in Nordamerika ein. Die "Dreamliner" des Kranichs fliegen ab dem 26. März sechsmal wöchentlich Dallas/Fort Worth in den USA, sowie viermal pro Woche Montréal in Kanada an.

Daneben geht es im neusten Flottenzuwachs ab Mai täglich von der Mainmetropole auch nach Denver und dreimal wöchentlich nach Austin in Texas. Bereits ab dem 13. Februar fliegen die 787 des Kranichs zudem auf der Route nach Detroit.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Lufthansa mit ihren ersten "Dreamlinern" bereits einen täglichen Umlauf von Frankfurt zum Flughafen New York-Newark aufgenommen.

Mit D-ABPA, D-ABPC und D-ABPD befinden sich aktuell bereits insgesamt drei Boeing 787-9 im Bestand des deutschen Flag-Carriers. Bis zur Aufnahme der neuen Nordamerika-Ziele sollen zwei weitere Exemplare an die Lufthansa ausgeliefert werden.

Insgesamt hat die Lufthansa 32 Boeing 787 bestellt. Neben einer besseren Treibstoffeffizienz verspricht der Kranich seinen Passagieren an Bord der modernen Boeing-Jets vor allem einen höheren Komfort.