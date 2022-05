Lufthansa schafft kostenlose Sitzplatzauswahl für Economy Light ab

Passagiere, die einen Lufthansa-Europaflug in der billigsten Preisklasse "Economy Light" gebucht haben, können sich ab dem 21. Juni nicht mehr kostenlos einen Sitzplatz reservieren. Sowohl bei der Buchung als auch beim Check-in wird dafür dann eine Gebühr in Höhe von 25 Euro fällig.

Die Lufthansa streicht die Leistungen in ihrem billigsten Tarif "Economy Light" auf Europa-Flügen weiter zusammen. Für Passagiere in diesem Tarif reserviert die Airline nun einen zufälligen Platz, der ab dem 21. Juni selbst beim Check-in nur noch gegen eine Gebühr ab 25 Euro geändert werden kann.

Bislang konnten alle Passagiere bei Lufthansa selbst im günstigsten Economy-Class-Tarif beim Check-in auf einen noch freien Platz ihrer Wahl wechseln, und das kostenlos.

Wie die Lufthansa am Montag mitteilte, würden Familien und Gruppen mit gemeinsamen Buchungen beim Check-in auch weiterhin nicht getrennt voneinander platziert.

In allen übrigen Buchungsklassen der Economy besteht auch weiterhin die Möglichkeit, beim Check-in ab 23 Stunden vor Abflug kostenfrei zwischen den noch verfügbaren Sitzen zu wechseln. Wer bereits bei der Buchung einen Sitzplatz in der Economy reservieren will, muss das auch weiterhin bezahlen.

Passagiere der Economy können auf Kurzstreckenflügen seit 2013 und auf Langstreckenflügen seit 2014 bei der Buchung gegen Aufpreis einen Sitzplatz reservieren. 2019 hatte Lufthansa die Gebühren für die Sitzplatzreservierung auch in der Economy und Business-Class erhöht.

Die neue Regelung gilt auch bei den Lufthansa-Airlines Swiss und Austrian. Ebenfalls ab 21. Juni verlangt Swiss 30 Franken für einen Wunschsitz im Light-Tarif. Austrian Airlines wird ab dem vierten Quartal den Wunschsitz im Light-Tarif kostenpflichtig machen. Hier sollen laut Lufthansa 25 Euro anfallen.

Ausnahmen für die neue Regelung gibt es den FAQ zufolge für bestimmte Statuskunden sowie auf Flügen nach Italien, wenn Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren beziehungsweise Behinderte begleitet werden. In Übereinstimmung mit italienischen Verordnungen haben Passagiere auf diesen Flügen Anspruch auf eine kostenlose Sitzplatzreservierung.