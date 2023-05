Wie Lufthansa Rom zum neuen südlichen Drehkreuz umbauen will

Das Ita-Airways-Drehkreuz in Rom Fiumicino soll nach der Beteiligung der Lufthansa als südliches Drehkreuz der Gruppe wachsen. Dabei gibt es viel Konkurrenz: Ita hat aktuell weniger als ein Drittel Marktanteil in Rom.

Die Lufthansa Group setzt im Zuge ihres Einstiegs bei Ita Airways große Hoffnungen auf den Ita-Hub in Rom Fiumicino.

Der Flughafen werde als südliches Drehkreuz für die Gruppe entwickelt und werde sich auf Langstreckenflüge Nord- und Lateinamerika konzentrieren, wie der Lufthansa-Konzern jetzt mitteilte.

"Wir werden auch auf der etablierten Stärke von Ita auf den Strecken nach Asien, Nordafrika und in den Nahen Osten aufbauen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor Analysten.

Analysten glauben, dass Lufthansa gute Chancen hat, Fiumicino zu stärken. Einem Bericht der Beratungsfirma TRA zufolge waren 2019, also vor Corona, rund 43 Millionen Reisende über Rom-Fiumicino geflogen. Der Flughafen habe das Potenzial, sich zu einem noch stärkeren Drehkreuz für den Mittelmeerraum zu entwickeln.

Fiumicino wird derzeit von allen Fluggesellschaften genutzt, die Rom in ihrem Streckennetz haben, auch von Ryanair und Wizz Air, die ihren Rom-Flugplan in der Zeit des Alitalia-Niedergangs mit einem starken Ausbau in Fiumicino deutlich erweitert haben. Easyjet ist 2011 sogar vollständig von Ciampino nach Fiumicino umgezogen.

Somit funktioniert in Rom die einfache Einteilung nach "Billigflieger- und Netzwerkflughafen" nicht mehr, zumal die Billigflieger Ryanair, Wizz Air und Vueling in Fiumicino nach Ita Airways die wichtigsten Airlines am Platz sind.

Ita hat weniger als ein Drittel Marktanteil in Rom

An ihrem eigenen Drehkreuz in Rom-Fiumicino betreibt Ita nur knapp 30 Prozent der Flüge, für Profitabilität müsse eine Airline an ihrem Haupt-Knotenpunkte aber mindestens 50 Prozent beherrschen, sagt Analystin Haradau-Döser von Kepler Cheuvreux.

Im Langstreckengeschäft habe Ita auf Transatlantik-Routen sogar nur ein Prozent, nach Lateinamerika lediglich zwei Prozent Marktanteil. "Die Lufthansa peilt an, das Langstreckengeschäft mit Afrika und Lateinamerika von Italien aus auszubauen – das wird nicht leicht", ergänzt sie. Aktuell haben Lufthansa-Group-Airlines in Rom gerade einmal rund 36 Prozent des Anteils – deutlich weniger als an den anderen Lufthansa-Group-Hubs:

TRA-Analyst Andrea Giuricin sagte, schlechte interkontinentale Verbindungen seien ein anhaltendes Problem für italienische Flughäfen. Etwa 5,6 Millionen Reisende pro Jahr würden an nicht italienischen Drehkreuzen in Europa zwischenlanden, bevor sie ihr endgültiges Ziel erreichen. Dies sei auf die bisherige Schwäche der nationalen italienischen Fluggesellschaft zurückzuführen.

Die Integration von Ita in die Lufthansa-Gruppe soll das ändern. Fiumicino soll so als ein Drehkreuz für Reisende aus Südeuropa etabliert werden. Die deutsche Airline-Gruppe will aber auch versuchen, den Tourismus am Mailänder Flughafen Linate zu entwickeln, geht aus den Folien des Konzerns hervor. Der Flughafen ist das zweite Ita-Drehkreuz und sorgt sich nun um seine Bedeutung im italienischen Luftverkehr.

Doch auch die bestehenden Drehkreuze der Lufthansa Group sorgen sich vor der neuen Konkurrenz. Gerade über München läuft aktuell viel Italien-Verkehr im Lufthansa-Konzern. Hier verkehrt auch Air Dolomiti, die nach der Ita-Übernahme durch Lufthansa ebenballs weiter betrieben werden soll.

Eine Studie des Beratungsunternehmens Alix Partners zeigt allerdings, dass sowohl Swiss als auch Austrian Airlines an ihren Drehkreuzen Zürich und Wien seit ihrer vollständigen Integration in den Lufthansa-Konzern ein solides Wachstum verzeichnen konnten. Dies zeige, dass eine Multi-Hub-Strategie erfolgreich sein kann.

Lufthansa wird durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 325 Millionen Euro einen Anteil von zunächst 41 Prozent an Ita Airways erwerben und strebt in Zukunft die vollständige Kontrolle über die Fluggesellschaft an.