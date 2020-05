Aktuell kann man von einer historischen Krise in der Luftfahrtbranche sprechen. Obwohl kaum eine andere Branche so krisenerfahren ist wie die Luftfahrt – zum Beispiel durch 9/11, SARS/MERS-Virusoutbreaks, Golfkriege, globale Wirtschaftskrise, Ölpreiskrise – geht es jetzt nicht mehr allein darum, diese Krise zu überstehen, sondern darum, sie überhaupt zu überleben.

Für zahlreiche große Fluggesellschaften weltweit war deshalb die staatliche Unterstützung bisher die einzige Option für das Überleben während der COVID-19-Pandemie. Daher kann die Reinvestition von Stabilisierungsfonds mit speziellen Kreditprogrammen aus der vorangegangenen globalen Finanzkrise als eine der besten Lösungen für deutsche Aktiengesellschaften wie in diesem Fall die Lufthansa angesehen werden. Mehr als 150.000 Arbeitsplätze (direkt und indirekt), die auf dem Spiel stehen, könnten durch diesen Deal gerettet werden.

Anders als in vielen Ländern, in denen staatliche Beteiligungen an der Luftfahrt-, Automobil- oder Energiebranche Normalität sind, hadern Politiker und Ökonomen in Deutschland normalerweise mit einem solch drastischen Eingriff in die Privatwirtschaft. Nach Angaben der Bundesregierung beabsichtigt man, die Lufthansa-Anteile bis Ende 2023 wieder zu verkaufen. Die Politik wäre also auch in der Erholungsphase nach der Covid-Pandemie zunächst an Bord.

Politik muss sich aus dem operativen Geschäft raushalten

Das milliardenschwere Rettungspaket wird dazu führen, dass der Staat größter Lufthansa-Aktionär (20 Prozent) wird. Damit erhält die Bundesrepublik auch zwei Sitze im Konzern-Aufsichtsrat. Die sollen mit Experten besetzt werden sollen, die die Geschäftsentscheidungen im Lufthansa-Konzern nicht beeinflussen. Politische Persönlichkeiten im Aufsichtsrat einer grossen Fluggesellschaft wie der Lufthansa zu haben, würde zu einer größeren Komplexität führen (zum Beispiel Interessenkonflikte und große Verzögerungen bei Entscheidungsprozessen). Das muss in herausfordernden Zeiten wie der Erholungsphase nach der Covid-Lockdown vollständig vermieden werden. Je weniger sich die Politiker ins operative Geschäft einmischen, desto schneller kann es gelingen, den Staat wieder loszuwerden.

Dass die EU nun die Abgabe von Lufthansa-Slots in Frankfurt und München zur Bedingung für die Staatshilfen macht, ist aus marktwirtschaftlicher Sicht ein falscher und unnötiger Schritt der EU fordert. Ein Übergang wertvoller Slots auf Billigfluggesellschaften würde zu einem verschärften Wettbewerb an den beiden Drehkreuzen führen. Das wäre nicht nur schlecht für den Wert des staatlichen Investments, sondern würde auch neuen Überkapazitäten Vorschub leisten. Die Erholung des Luftverkehrsmarktes insgesamt würde dadurch zusätzlich erschwert.

Im Nachgang der Pandemie könnten die Slots an den beiden Drehkreuze - Frankfurt und München - eine wichtige Rolle spielen, da die Nachfrage nach internationalen Direktflügen und inländischen/regionalen Zubringerdiensten in den kommenden zwei bis drei Jahren einen Aufschwung erfahren dürfte. Daher könnten die Slots für die Heimatfluggesellschaft Lufthansa von entscheidender Bedeutung sein, um auf das sich in der Corona-Krise schnell ändernde Verhalten der Kunden reagieren.

Letzten Endes hängen die Rentabilität der Fluggesellschaft und über 150.000 Arbeitsplätze weitgehend vom bestehenden und lebensfähigen Hub-and-Spoke-System der Lufthansa ab.