Lufthansa und Regierung führen Gespräche über Staatsbeteiligung

Die Lufthansa sieht sich eigentlich vergleichsweise gut in der Corona-Krise aufgestellt und machte den Eindruck, staatliche Hilfen nicht unmittelbar zu benötigen. Im Hintergund soll es jedoch sogar um eine Staatsbeteiligung gehen.

Geparkte Lufthansa-Jets am Flughafen München. © AirTeamImages.com / Denis Roschlau

Lufthansa und die Bundesregierung befinden sich in Gesprächen über staatliche Beihilfen in Milliardenhöhe und eine mögliche staatliche Beteiligung am größten deutschen Airline-Konzern. Das berichtet Reuters unter Berufung auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen.

Zahlen werden in dem Bericht nicht genannt, jedoch bestätigte ein Lufthansa-Sprecher, dass man im engen Kontakt mit der Bundesregierung stehe, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Das Wirtschaftsministerium habe eine Stellungnahme abgelehnt.

Deutsche Bank soll an Verhandlungen beteiligt sein

Die Lufthansa arbeite für Lösung mit der Bundesregierung unter anderem mit der Deutschen Bank zusammen, so die Insider-Quellen. Goldman Sachs sei ebenfalls gut aufgestellt, um eine führende Rolle zu übernehmen, aber es sei unklar, ob die US-Bank beauftragt werde.

Der Wettbewerber American Airlines beabsichtigt, US-Regierungshilfe in Höhe von bis zu zwölf Milliarden US-Dollar zu beantragen. Lufthansa könnte staatliche Unterstützung in ähnlicher Größenordnung benötigen, werden in dem Bericht Branchenkenner zitiert.

Lufthansa-Chef Spohr hat in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass Staatshilfen angebracht und angesichts einer Flotte am Boden wohl auch nötig seien, das Unternehmen aber insgesamt solide genug aufgestellt sei, um die Krise zu überstehen. Gleichwohl sei man in Gesprächen mit Kapitalgebern und Behörden. Der Konzern hat aktuell Kurzarbeit für 87.000 Mitarbeiter in Europa beantragt.

In der Corona-Krise forderte der internationale Airline-Verband Iata die wiederholt Regierungen auf, zügige Rettungsmaßnahmen einzuleiten Luftverkehrsbranche zu beschleunigen. Die verluste für die Fluggesellschaften dürften sich auf mindestens 250 Milliarden US-Dollar summieren.

Lesen Sie auch: Diskussion um Verstaatlichungen von Fluggesellschaften Hintergrund

Deutschland ist nach Meldungen der letzten Tage bereit, die strauchelnde Ferienfluggesellschaft Condor zu übernehmen, da deren Verkauf an die polnische PGL zu scheitern droht. Auch in anderen europäischen Ländern werden Verstaatlichungen in der Luftfahrtindustrie immer offener diskutiert.

In den USA bereitet sich das Finanzministerium darauf vor, der Luftfahrtindustrie direkte Zuschüsse in Höhe von bis zu 25 Milliarden US-Dollar zu gewähren. In Singapur schnürte der staatliche Investor Temasek ein krisenbedingtes Finanzierungspaket in Höhe von 13 Milliarden Dollar für Singapore Airlines.