Lufthansa rechnet mit Ita-Einigung "in den nächsten Tagen"

Die seit Wochen erwartete Einigung der Lufthansa mit der Regierung Italiens über den Kauf eines Anteils an der italienischen Ita Airways soll bald gelingen.

"Wir verhandeln noch mit dem Finanzministerium Italiens über eine Übernahme", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister am Donnerstag in Neu-Delhi bei der Vorstellung von Plänen für mehr Langstreckenflüge zwischen Deutschland und Indien. Zunächst gehe es um einen Minderheitenanteil an Ita. "Und ich hoffe, wir kommen in den nächsten Tagen mit einer Entscheidung."

Insidern zufolge will die Lufthansa zunächst 40 Prozent der staatlichen Airline kaufen und die Nachfolgerin der chronisch defizitären Alitalia in einem zweiten Schritt komplett übernehmen.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte auf einen Handschlag bis Ostern gehofft oder zumindest innerhalb der Frist für exklusive Verhandlungen bis 24. April. Doch bis Montag konnten die Verträge noch nicht unterschrieben werden, das italienische Finanzministerium verlängerte die Frist bis 12. Mai - angeblich auf Wunsch der Lufthansa.

Über den Geschäftsplan und die operative tägliche Arbeit herrsche große Einigkeit zwischen den Airlines, erklärte Hohmeister weiter. "Das ist wirklich ein großer, großer Fortschritt." Ita werde auf Basis der gemeinsamen Sichtweise auf wichtige Faktoren wie Vertrieb, Kapazitätsmanagement oder Treueprogramm unter dem Dach der Lufthansa Marktanteile gewinnen. Ähnlich hatte sich vergangene Woche auch Ita-Chef Antonino Turicchi geäußert.