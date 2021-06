Lufthansa reaktiviert wegen First-Class fünf Airbus A340-600

Lufthansa setzt vermehrt auf First-Class-Kunden und wird daher fünf Airbus A340-600 für das Drehkreuz in München reaktivieren. Das Langstreckenflugzeug soll ab Sommer 2022 Ziele in Nordamerika und Asien anfliegen, teilte der Kranich mit. Im Spätsommer 2023 wird dann der erste Airbus A350 mit einer First Class ab München starten und das Premiumangebot ergänzen.