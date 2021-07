Lufthansa plant wieder mit der Boeing 747-400

Lufthansa-Jumbojets in Frankfurt.

Lufthansa rechnet mit steigenden Passagierzahlen und wird daher einige seit April 2020 eingemottete Boeing 747-400 reaktivieren. "In der Tat ist geplant, in den nächsten Jahren die 747-400 auch wieder einzusetzen, allerdings stehen weitere Details noch nicht fest“, sagte eine Sprecherin zu airliners.de.

Laut "Simple Flying" wird der Kranich bereits im September wieder Flüge mit der Boeing 747-400 durchführen. Das Portal bezieht sich dabei auf Flugplandaten. So soll die Maschine nach Bangalore, Mumbai, Delhi, Washington und Toronto eingesetzt werden. Auch in der Lufthansa-Buchungsmaske taucht die Boeing 747-400 wieder auf. Weiter schreibt das Portal, dass die Airline den Vierstrahler bis zur Einflottung der neuen Boeing 777-9X in der Flotte halten wolle.

Das könnte jedoch noch länger dauern, als die bisher von Lufthansa angedachte Einflottung ab 2023. Denn in der vergangenen Woche teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mit, dass sie den Zulassungsprozess der Boeing 777X vorerst nicht starten werde. "Die FAA wird kein Flugzeug zulassen, das nicht die Sicherheits- und Zertifizierungsstandards erfüllt", teilte die Behörde am Sonntag mit. Damit verzögert sich die mehrfach verschobene Auslieferung. Lufthansa hat 20 Boeing 777-9 bestellt.

Boeing 747-400 nicht die erste Rückkehrerin

Dabei ist die Boeing 747-400 nicht das erste Flugzeugmuster, das das Lufthansa-Management um Konzernlenker Carsten Spohr aus dem Corona-Vorruhestand zurückholen wird. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Kranich auch einige Airbus A340-600 wieder einsetzen wird. Die Vierstrahler sollen ab Sommer 2022 Ziele in Nordamerika und Asien anfliegen. Stationiert werden die Maschinen in München.

Ein dauerhafte Zukunft haben aber sowohl die Boeing 747-400 als auch der Airbus A340-600 bei Lufthansa aber nicht. Spätestens bis Mitte des Jahrzehnts sollen die Muster die Flotte dauerhaft verlassen. Damit soll der Anteil von vierstrahligen Flugzeugen bis Mitte des Jahrzehnts auf unter 15 Prozent sinken.