Lufthansa einigt sich mit Piloten auf Kurzarbeit

aktualisiert

Nachdem Lufthansa bereits für alle anderen Berufsgruppen Kurzarbeit vereinbart hat, gibt es nun auch eine Einigung mit den Piloten. Die Vereinigung Cockpit hat eine Aufstockung des Corona-Kurzarbeitergeldes erreicht und verschiebt eine für April geplante Gehaltserhöhung.

Ein Pilot geht im Flughafen "Franz Josef Strauß" in München mit seinem Koffer durch ein Terminal. © dpa / Armin Weigel

Wie die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) am Mittwochabend mitteilte, gibt es nun auch eine Einigung der Piloten von Lufthansa über Kurzarbeit während der Corona-Krise.

Den Angaben zufolge beginnt die Kurzarbeit sofort. Laut einem Sprecher der Vereinigung Cockpit sind in Deutschland rund 4500 Piloten betroffen. Die Regelungen gelten auch für Piloten bei Germanwings und der Lufthansa Aviation Training.

Die VC ließ sich dabei nach interner Darstellung gegen eine Job-Garantie auf eine zeitliche Verschiebung der eigentlich ab April vereinbarten Gehaltssteigerung ein. Man habe so die Cockpit-Kosten um rund die Hälfte abgesenkt, sagte VC-Präsident Markus Wahl.

Lufthansa stockt auch bei Piloten auf

Die Lufthansa stockt das Gehalt der Piloten dabei über die gesetzlichen Kurzarbeitersätze auf,teilte die VC auf Nachfrage mit. Demnach erhalten Kapitäne eine Netto-Gehaltsaufstockung auf 85 Prozent, Senior First Officer auf 86 Prozent und First Officer auf 87 Prozent.

Nach Aussagen der VC erreichten die betroffenen Piloten damit ungefähr ein Netto in Höhe von rund 75 Prozent des Vor-Corona-Gehalts, da in der normalen Vergütung sogenannte Mehrflugstunden eingerechnet seien, die nun ebenfalls entfallen.

Beim Bodenpersonal und den Flugbegleitern hatte Lufthansa eine Aufstockung auf bis zu 90 Prozent zugesagt. In Deutschland erhalten von Kurzarbeit Betroffene für die ausgefallene Arbeit 60 Prozent bis 67 Prozent des Nettoentgelts vom Staat. In der Corona-Krise übernimmt die Arbeitsagentur auch die vollen Sozialabgaben.

Leistungen der Agentur für Arbeit für Kurzarbeit werden aber nur bis zu einem maximalen Bruttogehalt von 6900 pro Monat gezahlt. Daher greifen die gesetzlichen Regelungen zur Kurzarbeit bei Piloten kaum - viele verdienen oberhalb der Sozialversicherungs- Beitragsbemessungsgrenze.

Betroffen von der Kurzarbeit im Lufthansa-Konzern sind sämtliche Airlines und Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien.

Wie ein Konzernsprecher der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag sagte, sind 31.000 von 35.000 Beschäftigten der Kernfluggesellschaft Lufthansa in Deutschland von Kurzarbeit betroffen. Zu den Kurzarbeitern bei der deutschen Kerngesellschaft Lufthansa kommen weitere große Blöcke bei der Swiss (9500) und der Austrian (7000). Auch bei der belgischen Brussels Airlines, der Lufthansa Technik oder der Catering-Tochter LSG fällt massiv Arbeit weg. Inklusive der übrigen Konzerngesellschaften gilt demnach in Deutschland für 62.000 Mitarbeiter der Lufthansa Group Kurzarbeit in der Corona-Krise.

Weltweit hat die Lufthansa für 87.000 von insgesamt 135.000 Beschäftigten und damit für rund zwei Drittel der Konzernbelegschaft Kurzarbeit angemeldet oder geplant.