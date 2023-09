Kurzmeldung Lufthansa passt Flüge nach Rio de Janeiro an

Lufthansa fliegt derzeit dreimal wöchentlich von München nach Rio de Janeiro. Wie "Simple Flying" berichtet, will die Airline den Abflugort und die Frequenz der Flüge in der nächsten Saison 2024 ändern: Statt ab München soll es dann ab Frankfurt mit sechs wöchentlichen Umläufen doppelt so oft nach Rio gehen.