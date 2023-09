Lufthansa macht nachhaltiges Angebot für Weltklimakonferenzbesucher

Die Lufthansa Group bietet ein umweltfreundliches Angebot für Reisende zur UN-Klimakonferenz. So will die Airline-Gruppe alle Flüge zur Cop28 in Dubai vollständig kompensieren, indem auf den Flügen ausschließlich Sustainable Aviation Fuel (SAF) eingesetzt wird. Zudem locken die Airlines der Lufthansa mit zusätzlichen Annehmlichkeiten.