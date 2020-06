Ein Passagier steht am Flughafen in Hamburg vor dem Lufthansa-Schalter.

Lufthansa hat angekündigt, als Folge der Corona-Krise Tausende Stellen abzubauen. Hunderte Mitarbeiter in Abfertigung und Technik an dezentralen Stationen bekommen nun Kündigungen.

Die Lufthansa hat angekündigt, dass sie als direkte Folge der Corona-Pandemie weltweit rund 22.000 Stellen abbauen muss. Für Deutschland beziffert der Konzern den rechnerischen Personalüberhang auf etwa 11.000 Stellen.

Verteilt auf die einzelnen Bereiche der Lufthansa gibt es den Angaben zufolge im operativen Bereich einen Überhang von knapp 5000 Vollzeitstellen, davon 2600 Flugbegleiter, 1500 Bodenmitarbeiter und 600 Piloten.

Derzeit verhandelt die Lufthansa über ein Sparpaket samt Stellenabbau mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit, Ufo und Verdi. Bis zum 22. Juni sollen konkrete Ergebnisse vorliegen.