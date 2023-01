Lufthansa bietet für Minderheitsbeteiligung an Ita Airways

Lufthansa will die italienische Ita Airways übernehmen. Der Konzern strebe zunächst eine Minderheitsbeteiligung an der Nachfolgegesellschaft von Alitalia sowie "Optionen zum Kauf der verbleibenden Anteile zu einem späteren Zeitpunkt" an, erklärte die Lufthansa am Mittwoch.

Ein entsprechendes Angebot sei der italienischen Regierung übermittelt worden, in deren Besitz sich Ita Airways befindet.

Der italienische Staat muss nun prüfen, ob exklusive Verhandlungen mit der Lufthansa für einen endgültigen Kaufvertrag aufgenommen werden. Die Lufthansa will auch eine Option zum späteren Erwerb der übrigen Anteile. Beträge wurden nicht genannt.

Im Mittelpunkt der Gespräche stünden insbesondere die Ausgestaltung einer möglichen Beteiligung, die kommerzielle und operative Integration der Ita in den Lufthansa-Konzern und die sich daraus ergebenden Synergien, teilte Lufthansa mit. Im Falle eines Vertragsabschlusses stehe der Vollzug der Transaktion unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Italien zweitwichtigster internationaler Markt für Lufthansa

Die Ita war im Oktober 2021 als deutlich verkleinerte und entschuldete Nachfolgerin der Alitalia an den Start gegangen, die trotz großer Staatshilfen in der Corona-Krise endgültig aufgeben musste. Ita Airways hat seit Beginn ausschließlich Verluste eingeflogen und musste ebenfalls vom Staat gestützt werden. Mit rund 4000 Beschäftigten und 66 Flugzeugen hat sie in ihrem Stammland einen Marktanteil von rund 20 Prozent.

Der geplante Lufthansa-Einstieg bei Ita ist bereits seit längerem Thema, und auch der Inhalt des jetzigen Gebots war in Grundzügen bereits vorher durchgesickert.

Für die Lufthansa ist Italien nach den USA der wichtigste internationale Markt außerhalb der bisherigen Heimatmärkte. Die italienische Wirtschaft sei stark exportorientiert und daher auch für den Geschäftsreiseverkehr von großer Bedeutung, hieß es bei Lufthansa. Bei Privatreisenden zähle das Mittelmeerland zudem als Urlaubsziel zu den Top-Destinationen in Europa.

An diesem Mittwochabend schließt in Rom der Datenraum, der für den neuerlichen Verkaufsprozess eingerichtet worden war. Ob noch ein weiterer Bieter im Rennen bleibt, war zunächst unklar. Zuletzt hatten Verhandlungen mit dem Finanzinvestor Certares nicht zu einem Abschluss geführt. Die italienische Regierung will Ita-Anteile nur an Fluggesellschaften abgeben.

Air France-KLM gibt kein Gebot ab

Air France-KLM jedenfalls kommt der Lufthansa bei der Übernahme der Ita Airways nicht mit einem konkurrierenden Gebot in die Quere. Die französische Airline erklärte am Mittwoch, sie habe die italienische Regierung informiert, dass sie an dem neuen Bieterprozess nicht teilnehmen werde. Zugleich unterstrich Air France-KLM das Interesse, mit Ita als Mitglied des Airline-Verbundes Skyteam weiterhin geschäftlich zusammenzuarbeiten.

Der Lufthansa-Konzern versucht bereits seit Jahren, auf dem wichtigen Markt jenseits der Alpen stärker Fuß zu fassen, der auch mit einem starken US-Geschäft lockt. Dabei wurde mehrmals eine Übernahme der Alitalia erwogen. Letztlich rettete der italienische Staat immer wieder mit großen Finanzspritzen die zwischenzeitlich privatisierte Stamm-Airline des Papstes. Die endgültige Pleite konnte die Regierung in der Corona-Krise aber auch nicht mehr verhindern.

Der Verkauf der Nachfolge-Airline Ita hängt seit Monaten in der Schwebe. Die Regierung in Rom - damals noch unter Ministerpräsident Mario Draghi - hatte zunächst einem Angebot des US-Investmentfonds Certares, zu dem Air France-KLM und Delta Air Lines gehören, den Vorzug gegeben. Ein Angebot der Lufthansa gemeinsam mit dem Schweizer Reedereikonzern MSC hatte lange als Favorit gegolten.

Die neue Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich dem Angebot von Air France-KLM gegenüber jedoch skeptisch. Anfang Januar öffnete sie die Verhandlungen erneut und schien dabei die Lufthansa als Käuferin zu bevorzugen. MSC war mittlerweile abgesprungen.