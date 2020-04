Lufthansa verkündet Maskenpflicht für Passagiere und besetzt Mittelsitze wieder

Lufthansa folgt dem weltweiten Trend zur Gesichtsmaske und macht sie neben dem Personal im Kundenkontakt jetzt auch für die Passagiere zur Pflicht. Nebeneffekt: Die Passagierreihen können wieder voll besetzt werden. Zumindest theoretisch.

Passagiere mit Mundschutzmasken stehen am Flughafen Barcelona. © dpa / Emilio Morenatti/AP

Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group machen das Tragen eines Gesichtsschutzes neben den Angestellten auch für die Passagiere zur Pflicht. Ab Montag, 4. Mai, bitte man alle Fluggäste darum, eine Mund-Nasen-Bedeckung an Bord ihrer Flüge zu tragen, teilte der Konzern mit. Die Tragepflicht gelte zunächst bis zum 31.08.2020.

Zudem rate man den Passagieren den Schutz auch am Flughafen zu tragen. Trotz zahlreicher Anpassungen in den Abläufen sei der in der Corona-Krise gebotene Mindestabstand auf einer Flugreise nicht immer möglich, begründete Lufthansa die Entscheidung. Das Tragen einer (Atem-)Schutzmaske sei zudem mittlerweile in zahlreichen europäischen Ländern Pflicht.

Masken sollen mitgebracht werden

Auch alle Flugbegleiter sollen ei­ne entsprechende Maske tragen. Im Gegensatz zu den Ankündigungen anderer Fluggesellschaften, werden die Airlines der Gruppe keine kostenlosen Masken zur Verfügung stellen. Die Passagiere würden gebeten, "eine eigene Mund-Nase-Bedeckung" mitzubringen, so die Mitteilung. Man empfehle eine wiederverwendbare Stoffmaske aber auch alle anderen Arten von Bedeckungen wie einfache Einwegmasken oder Schals sind möglich. Die Airlines würden ihre Fluggäste vorab per SMS oder E-Mail sowie auf ihren Websites über die neue Regelung informieren.

Mit Einführung der Maskenpflicht sieht der Konzern keine Veranlassung mehr, den Nachbarsitz in den Eco­nomy- und Premium-Economy-Kabinen seiner Airlines freizuhalten, wie es seit März Praxis war. Durch das Tragen der Masken aller an Bord bestehe ein ausreichender Gesundheitsschutz. Da die Auslastung derzeit jedoch ohnehin gering sei, würden Passagiere weiter möglichst weiträumig über die Kabine verteilt.

Lesen Sie auch: Luftfahrtbranche in Deutschland plädiert für Maskenpflicht an Bord

Grund­sätzlich bleibe eine Ansteckung an Bord weiterhin sehr unwahrscheinlich, betont Lufthansa. Seit Aus­bruch der Pandemie seien auf Flügen der Lufthansa Group keine konkreten Übertragungsfälle bekannt geworden. Alle Flugzeuge der Gruppe hätten "hoch­wertigste Luftfilter" an Bord, die eine Luftqualität wie in einem Operationssaal gewähr­leisten würden.

Lesen Sie auch: Diskussionen um freie Mittelsitze und "Social Distancing" an Bord Hintergrund