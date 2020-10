Lufthansa schließt wenig frequentierte Lounges

Im Zuge von Corona hat Lufthansa etliche Lounges geschlossen. Einige werden nicht wieder eröffnen können, wie Lufthansa jetzt mitteilte. Dies betrifft in Deutschland die Lounges in Bremen, Dresden, Köln, Leipzig/Halle und Nürnberg. International werden Lufthansa-Vielflieger die Lounge in Delhi missen – hier steht Ihnen laut Lufthansa aber die Air-India-Lounge zur Verfügung.